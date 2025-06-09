Возможно, мы стали свидетелями без преувеличения исторического события – когда откровенно старый западный самолет уничтожил новейший российский истребитель поколения 4+. Накануне Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении российского истребителя Су-35С.

"7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35!" – говорится в официальном заявлении.

А настоящей "бомбой" стало сообщение западных СМИ, которые приписали победу над 35-м истребителем F-16 Fighting Falcon, который ранее Украина получила от союзников.

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Как сообщил BILD, в рамках оборонной кампании в Сумской области Воздушные Силы ВСУ развернули истребители для бомбардировки российских позиций на украинской территории, а также в соседнем Курске.

В ответ Воздушно-космические силы РФ отправили в бой свой новейший истребитель четвертого поколения Су-35. "Российский пилот не осознавал, что летит в засаду", – говорят авторы.

Украина якобы отправила в бой не только F-16, но и шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C.

Он обнаружил вражеский самолет за 200-300 километров до границы и передал координаты F-16. Благодаря этому истребитель запустил ракету AIM-120, которая и сбила Су-35. Российский пилот успел катапультироваться и остался жив (по крайней мере, так говорят россияне).

По словам канадского пилота Марка Брукса, шведский Saab 340 AEW&C стал настоящим "геймчейнджером", ведь позволил распознать российский самолет за сотни километров и направить ракету в реальном времени. "Пилот Су-35 даже не знал об атаке", – заявил он.

Остановимся немного.

Для многих людей постсоветского пространства это может звучать странно, однако на Западе взаимодействие истребителей с самолетами ДРЛС/АВАКС в режиме реального времени давно стало нормой. Более того, полноценная деятельность авиации НАТО почти автоматически предполагает наличие таких самолетов.

Поэтому это абсолютно обычное дело, что F-16 действуют не одни, а в связке с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения.

Интересно другое – а мог ли вообще Fighting Falcon сбить современный российский истребитель поколения 4+.

Есть одно обстоятельство, по которому мнения украинских, российских и западных аналитиков сходятся – Су-35С имеет преимущество над F-16, которые получила Украина.

Российский самолет имеет большую скорость, дальность, лучшую живучесть, более современную авионику. Он может нести оружие на 12 узлах подвески, тогда как F-16 – только на 9-ти (что, кстати, совсем не мало).

Впрочем, преимущество Су-35 над F-16AM (именно эту версию, очевидно, получила Украина) не является абсолютным. То есть, Су-35 не превосходит F-16 "в разы".

Скорее всего, российский самолет превосходит F-16 на 20-30%, если речь идет о боевых качествах в целом и примерно на 30-40%, если речь идет о воздушном бое на среднем и большом расстоянии.

Для реальной оценки возможностей Су-35 надо абстрагироваться от российских пропагандистских мифов.

Как бы ни восхваляли свой самолет московские СМИ, речь идет лишь об очередной модификации старого советского Су-27, прототип которого совершил первый полет в 1977 году. При этом Су-35 – самолет новой постройки (в отличие от Су-27СМ, который изготавливали из старых машин).

Проще говоря, Су-35С является современным только по сравнению со старыми самолетами. Он не имеет ни технологии стелс, ни огромной безфорсажной скорости, как у F-22 Raptor, ни продвинутых датчиков, как у F-35 Lightning II.

Су-35 имеет два больших преимущества над старыми западными истребителями:

Ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М;

Радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой "Ирбис".

Ракета большой дальности Р-37М может поражать воздушные цели на дальности 200 километров (300, по данным самих россиян). Для сравнения, основная американская ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM имеет дальность до 160 километров. А более ранних версий она едва достигает 100 км.

Что касается радиолокационной станции Н035 "Ирбис", то она, по данным россиян, может обнаруживать цели на дальности 400 километров. Это значительно больше, чем у старых западных РЛС, однако надо понимать, что такая дальность достигается только в случаях, когда речь идет о крупных целях. Цель типа "истребитель" Н035 "Ирбис" будет видеть в лучшем случае на дальности 100-200 километров.

Но у Су-35 есть слабые стороны, в которых он проигрывает даже старым западным самолетам (причем, почти всем).

Он до сих пор не имеет подвесного прицельного контейнера вроде американских AN/AAQ-28 Litening или Sniper Advanced Targeting Pod. Именно благодаря им самолеты обнаруживают наземные цели и наводят на них управляемое оружие класса "воздух-поверхность".

Проще говоря, Су-35 почти "слепой", когда речь идет о работе по земле.

Возможно, именно поэтому россияне до сих пор строят откровенно архаичные фронтовые бомбардировщики Су-34, которые имеют встроенный прицельный комплекс "Платан" (который сами россияне не очень любят из-за плохого качества изображения).

Опять же, это не означает, что украинские F-16 "лучше". Надо понимать, что это старые подержанные самолеты, которые ранее использовали европейские союзники Соединенных Штатов. И которые никогда не станут оружием gamechanger (что бы там ни говорили западные СМИ).

F-16AM является модернизированной версией F-16A, на котором летали еще американские "деды".

Базовый самолет впервые поднялся в небо в 1974 году. Самолет все еще очень популярен на рынке, однако речь идет о современных версиях вроде F-16 Block 70/72, о поставках которых Украине никто даже не заикается.

Но при использовании ракет AMRAAM последних версий Украина может эффективно уничтожать Су-35С, даже несмотря на то, что российский самолет имеет определенное преимущество. Сбивать Су-35 украинские F-16 могут как вместе с самолетами ДРЛС, так и без них.

Но проблема в другом.

Украина имеет мизерное количество F-16 и не может себе позволить рисковать самолетами и жизнью пилотов. В лучшем случае сейчас Воздушные силы имеют несколько десятков западных самолетов, тогда как одних только Су-35 у россиян насчитывается около 120-ти.

Кроме них, они имеют относительно современные истребители типа Су-30СМ/СМ2 в количестве около 100 машин, а также около сотни перехватчиков МиГ-31БМ, которые могут использовать ракету Р-37М.

Потери тактической авиации РФ в войне довольно высокие. Однако, речь преимущественно идет о вертолетах и фронтовых бомбардировщиках Су-34, из которых россияне потеряли около 40 единиц.

В то же время, количество уничтоженных Су-35 составляет, в лучшем случае, десять бортов, что в целом почти никак не сказалось на потенциале истребительной авиации России. Именно поэтому противодействие российским истребителям будет одним из главных вызовов для Украины в последующие годы.

Среди возможных решений – поставки большего количества F-16, или получение более современных JAS 39E/F Gripen, Dassault Rafale или Eurofighter Typhoon. Которые превосходят Су-35 как по летным характеристикам, так и по электронной "начинке" и оружию класса "воздух-воздух".

Сейчас такой сценарий выглядит почти фантастически. Однако, не стоит забывать, что в начале 2022 года передача Украине MIM-104 Patriot также считалась "фантастикой". Не говоря уже о поставках ракет SCALP/Storm Shadow и ATACMS, авиационных бомб AASM и GBU-39 SDB и многое другое.

Илья Ведмеденко