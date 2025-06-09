В этот перечень попало взрывоопасное "динамитное дерево", которое выстреливает семена с большой скоростью.

Прогулка на природе является одной из самых больших радостей жизни, однако в некоторых частях мира такая идея может принести больше вреда, чем удовольствия. Поэтому в Discover wildlife назвали самые опасные для человека деревья в мире, к которым не стоит приближаться.

Цербера одоллам

Это дерево растет в некоторых районах Южной и Юго-Восточной Азии, на Тихоокеанских островах и в Квинсленде (Австралия). Его еще называют "деревом самоубийц" из-за того, что его как и в прошлом, так и сейчас, используют как средство для самоотравления.

"Оно вырастает до 12 метров в высоту, имеет белые цветы и зеленые плоды, которые содержат высокотоксичные семена, которые при попадании в организм вызывают симптомы от жжения во рту до комы и смерти", - отметили в материале.

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Также известно, что в 18-19 веках на Мадагаскаре это растение использовали в судебных процессах, где подозреваемым давали дозу яда, и в зависимости от того, выжили они или умерли, определяли их вину или невиновность. По оценкам экспертов, во время таких судебных процессов ежегодно погибало более 3 тысяч человек.

Жалящее дерево

Это дерево преимущественно растет в австралийских тропических лесах и достигает максимальной высоты 10 метров. Ствол и листья этого дерева покрыты мелкими волосками, которые при прикосновении впрыскивают токсин в кожу, из-за чего начинается сильное жжение, которое может длиться дни, недели или даже дольше.

"Действительно, после того, как в 1963 году сотрудник службы охраны природы Эрни Райдер получил удар по лицу и туловищу одной из веток дерева, он сообщил, что боль длилась два года, описав ее как "в десять раз хуже любой другой". Даже если вы не касаетесь дерева, это не означает, что вы в безопасности - просто пребывание вблизи дерева ставит вас под угрозу вдыхания этих ужасных волосков, что может привести к осложнениям с дыханием", - предупредили в издании.

Сосна Бунге

Несмотря на то, что большинство деревьев в этом списке опасны из-за своей токсичности, такую сосну лучше избегать по другой причине. Это вечнозеленое хвойное растение, которое может вырастать до 50 метров, сбрасывает большие шишки, которые весят до 18 килограммов каждая.

Динамитное дерево

В тропических регионах Америки есть много вещей, которые могут нанести людям вред.

"Что делает его таким опасным, так это то, что его плоды в форме тыквы взрываются, когда созревают, разбрасывая семена во всех направлениях со скоростью до 160 миль в час (225 км/ч - УНИАН) - отсюда и его более известное прозвище "динамитное дерево". Попадание одного из этих снарядов может привести к появлению красной сыпи или, если он попадет в глаз, к слепоте. Неудивительно, что калинаго (коренной народ Малых Антильских островов в Карибском бассейне - УНИАН) использовали токсин из семян для изготовления ядовитых дротиков", - рассказали в Discover wildlife.

Манцинеловое дерево

Это дерево растет в Карибском бассейне, на Багамах и в некоторых районах Центральной и Южной Америки. Также манцинеловое дерево может достигать 15 метров в высоту, однако каждая его часть имеет сильные токсины.

"Если вы стоите под его ветвями во время дождя, на вашей коже могут появиться волдыри. Если его сок попадет вам в глаза, вас может постигнуть временная слепота. Неудивительно, что мы считаем его самым ядовитым деревом в мире", - подчеркнули в материале.

Однако если съесть один из его маленьких плодов, последствия будут еще хуже. Как писал в своем дневнике исследователь 18 века Николас Кресвелл:

"Они являются сильным ядом. Мне сказали, что одного яблока достаточно, чтобы убить 20 человек".

Тис обыкновенный

Единственной нетоксичной частью этого дерева является арил (красная мякоть его ягод), однако вам лучше вообще не приближаться к этому растению.

"Этот лесной вид, который в основном распространен в Западной, Центральной и Южной Европе, а также в некоторых районах Африки и Азии, содержит многочисленные токсичные соединения, и при поедании его листьев или семян - или даже при вдыхании опилок - необходима срочная медицинская помощь. Хотя, к счастью, случаи гибели людей редки, этого нельзя сказать о скоте, который часто находят мертвым рядом с тисовыми деревьями и кустами", - предупредили в издании.

Стрихниновое дерево

Известно, что стрихнин является одним из самых смертельных ядов в природе. Кроме того, кора этого дерева содержит бруцин, употребление которого может привести к таким симптомам, как мышечные спазмы, судороги и острое поражение почек.

Гледичия колючая

Это лиственное дерево, которое растет в основном в центральной части Северной Америки, может образовывать гроздья крупных шипов, некоторые из которых могут достигать 20 сантиметров в длину. На сегодня не известны случаи, когда люди получали травмы от этого вида деревьев, однако, скорее всего, это из-за того, что никто не решался на него залезть.

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