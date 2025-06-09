Украинские защитники делают все возможное, чтобы остановить оккупантов.

Российские оккупационные войска имеют продвижение на пути к Днепропетровской области, это происходит благодаря значительному превосходству в живой силе.

Об этом в интервью ТСН рассказал командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72 бригады имени Черных запорожцев. На вопрос, придется ли в ближайшее время воевать за Днепропетровскую область, он сказал, что за нее воюют уже давно:

"Это основное приоритетное направление противника, он пытается выйти на админграницу. Особенно к 9 мая он делал все, чтобы добраться до административных границ, однако мы эффективно уничтожали его. Ежедневно противник нес потери в более 100 человек погибшими и ранеными".

Несмотря на то, что российские бригады "стирались" об украинскую оборону, армия Российской Федерации имеет большое преимущество в живой силе - по словам военного, примерно 1 украинский защитник к 10 оккупантам.

Видео дня

"Мы делаем все, чтобы противника не пропустить. Они несут огромные потери, но для них живая сила - это исключительно ресурс, а для нас это люди, это жизнь".

Боец отметил, что украинские силы делают все возможное, однако российские силы, хоть не так быстро как хотели, но движутся вперед.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее российские войска заявили о наступлении на Днепропетровскую область. Министерство обороны России сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки "Центр" якобы вышли на западную границу "ДНР" и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил в сети о начале российского наступления в Днепропетровской области, объяснив его "нежеланием Украины признавать реалии на переговорах".

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" ответили, что у админграницы Донецкой и Днепропетровской областей оккупантов нет.

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас наиболее тяжелые бои ведутся на Покровском направлении, пограничные Сумщины и в районах Курской операции.

Вас также могут заинтересовать новости: