Apple представила iOS 26 в "стеклянном" стиле / Скриншот с презентации

В рамках WWDC 2025 компания Аpple представила iOS 26 – крупное обновление для iPhone в полностью новом дизайне Liquid Glass. Теперь он сделан в стеклянном стиле. Большинство элементов стали полупрозрачными и закругленными. 

Несмотря на многочисленные слухи, иконки остались квадратными. В Apple переработали экран блокировки и уведомления, а иконки автоматически адаптируются к светлой и темной темам. 

Плеер на экране блокировки тоже адаптируется и разворачивается на весь экран, а часы можно растянуть в 2-3 раза. В приложении "Телефон" стало меньше вкладок, FaceTime получил переводчик в реальном времени, а в камере теперь две основные вкладки: фото и видео.

Видео дня

Фото iOS 26 09 июня 2025
Фото iOS 26 09 июня 2025
Фото iOS 26 09 июня 2025
Фото iOS 26 09 июня 2025
Фото iOS 26 09 июня 2025
Фото iOS 26 09 июня 2025
Фото iOS 26 09 июня 2025

Компания также изменила интерфейс Safari, сделав его интуитивно понятнее и подстать новому дизайн-языку.

Вместо iOS 19 выйдет сразу iOS 26: Apple представила новую ОС для Айфонов

Также рестайлинг затронул приложение "Фото".

Вместо iOS 19 выйдет сразу iOS 26: Apple представила новую ОС для Айфонов

Вместе с тем Apple переделала Visual Intelligence – свой аналог Google Lens. Теперь можно сделать скриншот и попросить ОС найти предмет или товар с него в других приложениях. А еще система научилась определять даты на скриншотах и предлагать добавлять ее в календарь. Это лишь часть того, что умеет Visual Intelligence.

Вместо iOS 19 выйдет сразу iOS 26: Apple представила новую ОС для Айфонов

Кроме того, компания запускает отдельное приложение для игр. В нем будет отдельная вкладка для каталога Apple Arcade, а также раздел с вашими играми из App Store.

Вместо iOS 19 выйдет сразу iOS 26: Apple представила новую ОС для Айфонов

Апдейт выйдет только в сентябре, а в течение нескольких месяцев его смогут "затестить" разработчики и обычные пользователи: первая бета-сборка появится в ближайшее время. 

Краткий обзор основных нововведений в iOS 26:

Вместо iOS 19 выйдет сразу iOS 26: Apple представила новую ОС для Айфонов

Также обновят дизайн на iPad, Apple Watch, Mac и Apple TV. Все новые операционки отныне будут нумероваться под год. Из интересного:

  • В watchOS 26 появится персональный ИИ-ассистент. Он будет хвалить вас во время тренировки с помощью голосовых сообщений. Кроме того, обновление добавит возможность сбрасывать уведомления с помощью жестов и опцию перевода сообщений в режиме реального времени.
  • Apple назвала релиз iPadOS 26 крупнейшим за историю iPad. Добавят полноценную поддержку работы с окнами – ими можно управлять как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью тачпада. А еще появится курсор и меню прямо как на macOS. 

  • Новая версия macOS получила название Tahoe. В операционке появится расширенная кастомизация: иконки будут автоматически адаптироваться под выбранную тему. Кроме того, статус-бар и меню управления станут полностью прозрачными, а в Shortcuts появится интеграция с Apple Intelligence.

Фото Apple 09 июня 2025
Фото Apple 09 июня 2025
Фото Apple 09 июня 2025
Фото Apple 09 июня 2025
Фото Apple 09 июня 2025
Фото Apple 09 июня 2025

Далее в планах у Apple презентация iPhone 17, в сентябре. По слухам, в новом поколении все смартфоны предложат экраны с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп, а "прошки" впервые за 6 лет удивят новым дизайном. Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – ультратонкая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus.

При этом до сентября Apple должна выпустить AirTag 2-го поколения. Смарт-метка вышла весной 2021-го и с тех пор не получила ни одного обновления.

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