Вместо iOS 19 выйдет сразу iOS 26: Apple представила новую ОС для Айфонов

Это обновление называют самым крупным за последние 11 лет.

В рамках WWDC 2025 компания Аpple представила iOS 26 – крупное обновление для iPhone в полностью новом дизайне Liquid Glass. Теперь он сделан в стеклянном стиле. Большинство элементов стали полупрозрачными и закругленными.

Несмотря на многочисленные слухи, иконки остались квадратными. В Apple переработали экран блокировки и уведомления, а иконки автоматически адаптируются к светлой и темной темам.

Плеер на экране блокировки тоже адаптируется и разворачивается на весь экран, а часы можно растянуть в 2-3 раза. В приложении "Телефон" стало меньше вкладок, FaceTime получил переводчик в реальном времени, а в камере теперь две основные вкладки: фото и видео.

Видео дня

Компания также изменила интерфейс Safari, сделав его интуитивно понятнее и подстать новому дизайн-языку.

Также рестайлинг затронул приложение "Фото".

Вместе с тем Apple переделала Visual Intelligence – свой аналог Google Lens. Теперь можно сделать скриншот и попросить ОС найти предмет или товар с него в других приложениях. А еще система научилась определять даты на скриншотах и предлагать добавлять ее в календарь. Это лишь часть того, что умеет Visual Intelligence.

Кроме того, компания запускает отдельное приложение для игр. В нем будет отдельная вкладка для каталога Apple Arcade, а также раздел с вашими играми из App Store.

Апдейт выйдет только в сентябре, а в течение нескольких месяцев его смогут "затестить" разработчики и обычные пользователи: первая бета-сборка появится в ближайшее время.

Краткий обзор основных нововведений в iOS 26:

Также обновят дизайн на iPad, Apple Watch, Mac и Apple TV. Все новые операционки отныне будут нумероваться под год. Из интересного:

В watchOS 26 появится персональный ИИ-ассистент. Он будет хвалить вас во время тренировки с помощью голосовых сообщений. Кроме того, обновление добавит возможность сбрасывать уведомления с помощью жестов и опцию перевода сообщений в режиме реального времени.

Apple назвала релиз iPadOS 26 крупнейшим за историю iPad. Добавят полноценную поддержку работы с окнами – ими можно управлять как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью тачпада. А еще появится курсор и меню прямо как на macOS.

Новая версия macOS получила название Tahoe. В операционке появится расширенная кастомизация: иконки будут автоматически адаптироваться под выбранную тему. Кроме того, статус-бар и меню управления станут полностью прозрачными, а в Shortcuts появится интеграция с Apple Intelligence.

Далее в планах у Apple презентация iPhone 17, в сентябре. По слухам, в новом поколении все смартфоны предложат экраны с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп, а "прошки" впервые за 6 лет удивят новым дизайном. Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – ультратонкая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus.

При этом до сентября Apple должна выпустить AirTag 2-го поколения. Смарт-метка вышла весной 2021-го и с тех пор не получила ни одного обновления.

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