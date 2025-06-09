В России пригрозили выйти из моратория на размещение ракет средней дальности

По словам Рябкова, США якобы продолжат размещать больше наземных ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира.

Россия может выйти из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Дело в том, что Москва не видит "кардинальных изменений в планах США". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российскому агентству ТАСС.

По его словам, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности "подходит к своему логическому завершению". Он добавил, что России приходится реагировать на "появление новых и очень чувствительных ракетных угроз".

Рябков в разговоре с журналистами заявил, что США якобы продолжат размещать больше наземных ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира.

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"Реальность такова, что сдержанность, проявленная Россией в условиях после разрыва ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - УНИАН), не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности", - сказал заместитель министра иностранных дел РФ.

РФ угрожают США за размещение ракет средней дальности в Азии

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могут столкнуться с "серьезными ответными мерами", если развернут ракеты средней и малой дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. Он заверил, что Москва якобы привержена Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам Лаврова, вопрос развертывания такого вооружения "враждебно настроенными странами" очень чувствителен для России, в особенности - в случае с США.

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