В пограничной службе США ответили на призыв губернатора Калифорнии арестовать его

Хоман предупреждал, что всех, кто будет мешать операциям Иммиграционной и таможенной полиции США, могут арестовать.

Глава пограничной службы США Том Хоман отреагировал на заявление губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в котором он призвал арестовать его за препятствие подавлению протестов в Лос-Анджелесе. Он ответил, что "никто не стоит выше закона", пишет Fox News.

"Он же крутой парень, почему бы ему не сделать это (арестовать меня)? Он знает, где меня найти. Приходи за мной, арестуй меня, давай покончим с этим. Крепкий орешек. Мне плевать, но я забочусь о своем сообществе... Так что, Том, арестуй меня", - говорил Ньюсом в разговоре с журналистами.

В издании отметили, что насмешка губернатора Калифорнии последовала за предупреждением Хомана о том, что Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс могут привлечь к федеральной ответственности за попытку помешать операциям Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в городе.

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"Мы обсуждали тех протестующих, которые перешли черту... Вы можете протестовать, у вас есть права, гарантированные Первой поправкой... Но когда вы переходите эту черту, когда вы нападаете на сотрудника ICE, уничтожаете имущество, препятствуете правоохранительным органам или сознательно укрываете и скрываете нелегального иммигранта... это преступление, и администрация Трампа не будет этого терпеть", - сказал Хоман в беседе с журналистами.

Глава пограничной службы США подчеркнул, что Ньюсома и Басс действительно могут арестовать, если они "пересекут черту и совершат преступление". Тем не менее он заверил, что пока их не собираются арестовывать.

Также Хоман резко раскритиковал реакцию калифорнийский властей на массовые беспорядки. Он добавил, что протестующие атакуют правоохранителей, а также поджигают американские флаги и автомобили.

"Это показало, что Ньюсом сделал. Он подвел штат. Он ждал два дня, пока город горел, люди получали ранения, а полицейские подвергались нападениям, прежде чем объявить собрание незаконным", - заявил Хоман.

Протесты в Лос-Анжелесе - важные новости

Ранее в Лос-Анжелесе вспыхнули массовые протесты из-за иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) на прошлой неделе арестовала десятки людей по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства.

Позже Трамп ввел в Лос-Анжелес бойцов Национальной гвардии, чтобы они подавили протесты. Также полиция применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты и перцовый спрей.

На третий день протестов Нацгвардия охраняла здания федерального правительства, пока местная полиция пыталась подавить митинги. Они арестовали еще десятки людей.

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