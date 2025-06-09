Руководитель службы предупредил об угрозе.

В Германии считают, что Москва хотела бы проверить 5 статью НАТО, которая определяет, что нападение на одного или нескольких членов Североатлантического альянса считается нападением на всех.

Как передает ntv-de, с таким заявлением на Table.Today выступил руководитель Федеральной разведки Германии Бруно Каль. По его словам, не стоит недооценивать агрессию со стороны Российской Федерации, ведь целью Кремля является расширение сферы влияния на запад:

"Мы абсолютно уверены и имеем доказательства разведки, что Украина - это лишь один шаг на пути к Западу. В Москве есть люди, которые больше не верят, что статья 5 НАТО работает. И они хотели бы это проверить".

Германия готовится к нападению России

Как известно, Берлин активно готовится к возможному нападению РФ на НАТО, рассматривая несколько сценариев эскалации конфликта. Согласно информации, обнародованной немецкими СМИ и официальными источниками, рассматриваются различные варианты развития событий.

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Уже разработан "Оперативный план Германия" (OPLAN DEU), который описывает, как должна быть выстроена военная архитектура страны до начала возможного военного конфликта.

Этот план предусматривает обеспечение развертывания и снабжения сил НАТО, в частности топливом, продовольствием и медикаментами.

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер отмечал, что к 2029 году Россия может иметь около 1,5 миллиона солдат, что вдвое больше численности войск, задействованных в войне в Украине.

В то же время Бундесвер сейчас насчитывает 181 500 солдат, что на 20 тысяч меньше целевой численности в 203 тысячи военных. Это вызывает беспокойство относительно готовности Германии к возможному конфликту.

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