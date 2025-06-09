США, вероятно, продолжат отходить от активного участия в дипломатии между Украиной и Россией, уменьшат прямую военную помощь, но не остановят доступ к спутниковым снимкам и продолжат передавать важные разведывательные данные.

Адмнистрация Дональда Трампа, не смотря на его публичные призывы остановить военную помощь Украине, не планирует останавливать передачу ВСУ ключевых данных разведки, в том числе данные со спутников и координаты важных целей для дальнобойных ударов. Такие прогнозы, основываясь на данных собственных источников в Вашингтоне, делает журнал Foreign Policy.

Ссылаясь на прошедший на прошлой неделе Черноморский форум по безопасности, издание добавляется, что в Украине продолжают верить, что Трамп вскоре изменит свою точку зрения и начнет больше помогать Украине.

Однако, более вероятным авторы стати считают то, что Трамп обвинит и Москву, и Киев в неспособности выполнить его указания и откажется от активного участия в дипломатии, а также прекратит поставки американского оружия Киеву. Важно при этом, что администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

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"Американские политики - среди них большинство республиканцев - понимают, что Вашингтон слишком много теряет от потенциального украинского краха. Соединенные Штаты могут и, вероятно, будут делать предложения, аналогичные предыдущей поддержке, если это не обойдется Вашингтону слишком дорого", - говорится в статье.

Инсайдеры в Вашингтоне рассказывают, что администрация Трампа не будет приостанавливать доступ Украины к американской спутниковой разведке, которая имеет решающее значение для нанесения точных ударов и называя американские спутники "глазами и ушами" ВСУ.

Напоминается, что в феврале 2022 года Национальное агентство геопространственной разведки США предоставило Украине доступ к коммерческой платформе спутниковой съемки, которая использует радарные снимки высокого разрешения для отслеживания передвижения российских войск, которые украинские военные используют для планирования контрнаступления. Как пишет New York Times, украинские военные в большинстве своих операций, связанных с нанесением дальних ударов, в значительной степени зависят от координат, полученных от американской разведки.

"Критически важно, что это одна из немногих технологий, которую не могут заменить ни украинцы, ни их европейские союзники. Без нее Киев оказался бы в невыгодном положении. Но этого не произойдет, потому что постоянный доступ Украины позволяет Соединенным Штатам держать руку на пульсе войны, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя", - добавляют авторы.

Как растет военная помощь Украине от Европы и мира

В этом году партнеры обязались увеличить взносы, которые улучшать оборону и безопасность Украины. По словам министра обороны Рустема Умерова, в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. В частносты, Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов, Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро.

А министр обороны Канады Дэвид Дж. Макгинти объявил, что его страна предоставит Украине военную помощь на сумму более 35 миллионов канадских долларов (или 25,5 миллиона долларов США). На эту сумму будут закуплены бронированные машины, новое оборудование и боеприпасы, а также комплекты РЭБ.

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