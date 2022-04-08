Ольга призналась, что даже временно потеряла смысл жизни из-за смерти мамы. А потом решила, что все свои силы и любовь она может направить на помощь детям, которые пережили войну и потерю близких.

Ольга - дочь Ирины - убитой российскими оккупантами женщины, чьи фото с красным маникюром с Бучи облетели весь мир, рассказала, что в первые дни полномасштабной войны в Украине и боевых действий на Киевщине, женщина находилась на работе между Ирпенем и Киевом.

В эфире "Сніданку з 1+1" Ольга рассказала, что семья искала волонтеров, которые бы смогли отвезти Ирину на вокзал для эвакуации. Дочке позвонила женщина уже из Ирпеня, сказала, что едет на велосипеде домой.

На просьбу Ольги не ехать домой, мама ответила: "Мама тебя любит, давай, потому что тяжело крутит педали".

"Утром я выходила на связь с соседями, которые сказали, что мамы нет. Я подумала, возможно она застряла в каком-то подвале, может кто-то забрал ее к себе, что она успела спрятаться. Телефон не отвечал, думала, что она его потеряла или забрали оккупанты. Я начала публиковать информацию о поисках своей мамы, написала, что она была на велосипеде, во что была одета. Яркие элементы, которые уже на следующий день позволили найти тех, кто ее видел. Написал мне незнакомый парень и сказал, что маму застрелили. Я ему говорю: "Может быть ты перепутал?"... а он начал ее так четко описывать, даже до того, что даже описал ее поведение, как она ездит на велосипеде", - рассказала Ольга.

После информации о гибели мамы, девушка приостановила свою волонтерскую деятельность, которой занималась до того. Однако верить в смерть близкого человека Ольга не хотела и возобновила поиски, которые продолжались месяц.

И 1 апреля, в День рождения мамы, девушке отправили видеопознание. Ольга называет это "подарком" от Ирины.

"Я смотрела, я видела, что это она, моя мама... но я не могла поверить, что это она. Тело было изуродовано, оно лежало на улице почти месяц. И первое, что я сделала, это спросила мужа, что дал ей велосипед, его ли это транспорт. Потому что если бы он сказал, что это не его велосипед – я бы дальше продолжала искать маму. И люди, которые пишут в комментариях, что это актеры... мне очень больно за них, потому что я хочу им сказать: если это актеры, то приведите мою маму", - со слезами на глазах рассказала женщина.

Ольга призналась, что даже временно потеряла смысл жизни из-за смерти мамы. А потом решила, что все свои силы и любовь она может направить на помощь детям, которые пережили войну и потерю близких. И стать их опорой.

Девушка решила сделать фонд помощи в честь своей мамы Иры и уже создала чат-бот, благодаря которому фонд будет связываться с опекунами или родными детей, которые нуждаются в помощи.

Напомним, как писал УНИАН, убитую россиянами в Буче женщину опознали по красному маникюру - Ирину узнала местная визажистка, которую женщина посещала накануне войны.

"Бучанская разня": что известно

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотично разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки 14 лет.

Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что правоохранители зафиксировали на Киевщине уже 1200 военных преступлений по состоянию на 5 апреля.

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