Она рассказала, что уже прошел месяц, как погибла ее мама - ровно столько она не получала известий от нее, потому что Буча была оккупирована.

В результате жестоких действий российской армии в селах и городках Киевщины погибли сотни невинных украинцев. Среди них - Ирина - женщина из Бучи, фото с красным маникюром которой стало одним из символов зверских убийств "Бучанской резни".

Дочь Ирины - Ольга - написала в Instagram пронзенный болью текст о маме.

Она рассказала, что уже прошел месяц, как погибла ее мама - ровно столько она не получала известий от нее, потому что Буча была оккупирована.

"Сегодня ровно месяц, с того дня, как мама больше не напишет мне: как дела у маминой мышки? И увидев, что я долго не отвечаю на смс (более 1 минуты, как правило) она бы сразу начала звонить и спрашивать, никто ли меня не обидел? Маааа, кто меня может обидеть, все же тебя знают, отвечала я ей. Потому что так она любила, что голыми руками пошла бы давать щеглов тому, кто обидел близких ей людей", - вспомнила Ольга маму, и добавила, что почти не может плакать.

"Возвращаясь домой, там где для каждого человека, как мне раньше казалось, самое безопасное место... ее расстреляли посреди улицы, не доехала 15 минут... пулей в размер с мой палец. Для посторонних, и тех, кто смотрит новости, эта информация звучит немного по-другому. Кто-то вообще сомневается, что там не актер. А для меня это живая картинка, которая снова и снова встает у меня голове. Война пришла не только в мою страну. Она пришла в мой дом и забрала, нет, точнее украла... мою вселенную. Каждый раз, когда я думаю об этом, мое нутро болит так, что хочется рвать его наживу. Стало слишком много места вокруг, хочется постоянно куда-то прислонится и очень тесно в собственном теле, наверное от того его постоянно тошнит. Сегодня ровно месяц, с того дня, как обидели ее. А все что я могу это просто плакать, даже иногда это не получается", - написала женщина.

Ольга рассказала, что российские оккупанты застрелили Ирину почти рядом с ее домом. Она добавила, что узнала о смерти матери в день ее рождения, но пока не может ни похоронить мать, ни забрать ее тело, потому что нужно провести судмедэкспертизу: Ирина является одним из доказательств зверств российских оккупантов в Украине и геноцида против украинцев в Буче.

"Ты позволила тебя найти в свой день рождения, но я до сих пор не могу забрать даже твоего тела, потому что вас там так много и вас всех вместе куда-то забрали. Они говорят куда, но не говорят есть ли ты у них. Они не знают, потому что к сожалению вас там так много. Им надо знать от чего ты умерла. Понимаете, почему я не могу молчать!!! Потому что пострадав от рашистов, я должна ждать пока проведут какую-то экспертизу, потому что им нужно время... Европе надо доказать, что у нас происходит, потому что им фото мало, им слов мало... надо, чтобы было на бумаге. На бумаге они напишут, что тебя действительно убили и это геноцид. И его даже когда-то напечатают в истории... Но я думаю, может если бы в книжках по истории писали не "сухие" факты с цифрами, а смогли передать хоть 1% того, что чувствуют сейчас люди... то больше бы никто не захотел этих кричащих "можем пАвтарить"", - написала женщина.

Напомним, как писал УНИАН, убитую россиянами в Буче женщину опознали по красному маникюру - Ирину узнала местная визажистка, которую женщина посещала накануне войны.

"Бучанская разня": что известно

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотично разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки 14 лет.

Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что правоохранители зафиксировали на Киевщине уже 1200 военных преступлений по состоянию на 5 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: