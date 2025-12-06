Российская армия продолжает совершать военные преступлени как в Украине, так и на российской территории.

Российская авиация нанесла бомбовый удар по энергетической инфраструктуре российского же Белгорода. В результате в центре города и пригороде на некоторое время пропало электричество. Об этом сообщает белгородский оппозиционный паблик "Пепел. Белгород".

"В Белгороде прогремел мощный взрыв — в центре города пропало электричество. Взрыв произошел в районе электроподстанции на улице Сторожевая в Восточном округе Белгорода. По данным "Пепла" рядом с электроподстанцией на Сторожевой улице в Белгороде упала российская авиабомба", – сообщает паблик.

Отмечается, что перед взрывом в городе не объявлялась воздушная тревога, что косвенно тоже подтверждает российское происхождение боеприпаса.

По словам местных жителей, перед взрывом они слышали гул самолёта летевшего в направлении границы. А сам взрыв был такой силы, что после него прошёл "дождь" из осколков, почвы и камней, что также характерно для мощного боеприпаса типа авиабомбы.

Сообщается, что в центре города света не было около часа, а в пригороде еще дольше.

Назначенный Кремлем гауляйтер Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт взрыва и перебоев со светом, но умолчал, что это был удар российской армии.

"ЧП произошло в результате прилёта неустановленного боеприпаса", – написал он в своем Телеграм, добавив, что один человек получил травмы.

Российские удары по энергетике Украины

Как писал УНИАН, минувшей ночью российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины. В частности были атакованы объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

После этого украинским энергетикам пришлось срочно корректировать уже согласованные графики почасовых отключений света на субботу.

