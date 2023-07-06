Он подчеркнул, что неправильно говорить: "Познакомились в инстаграм".

Общение в виртуальном мире иногда занимает больше времени, чем в реальной жизни. Но, к сожалению, не все знают, как правильно писать названия социальных сетей.

Самый известный учитель Украины и языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, что некоторые украинцы неправильно употребляют названия социальных сетей как в речи, так и на письме.

"Вот читаю интервью одного публичного человека: "Мы познакомились в инстаграм. Друзья, ну, это то же самое, что сказать: "Мы встретились в ресторан". Правда же, какой-то набор слов получается", - говорит учитель.

Он посоветовал украинцам запомнить, что иноязычные слова, оканчивающиеся на согласный, спрягаются так: в ресторане, так же и в инстаграме, в ютубе, в телеграмме.

"Кстати, пишем названия социальных и поисковых систем со строчной буквы и без кавычек, хоть возможно написание с большой буквы и в кавычках", - добавил Авраменко.

Как правильно выражать благодарность на украинском

Ранее Авраменко объяснил, как правильно выражать благодарность. Он рассказал, что часто наталкивается в соцсетях в украинском языке на этикетную формулу "велике дякую". Да она неправильная, правильно будет так: "дуже дякую, красно дякую, вельми вдячний".

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