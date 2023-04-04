Уже сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру, но полный круг причастных к схеме еще устанавливается.

В Донецкой области обнаружили склад, в котором злоумышленники прятали краденые продукты, которые должны быть доставлены военным.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, в рамках досудебного расследования по статье присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса) сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру. Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.

По данным ГБР, среди обнаруженного на складе: сгущенное молоко, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн. На данный момент часть изъятых продуктов передана военным, остальное после завершения необходимых экспертиз также поступит в воинские части.

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Продукты питания для военных

В ГБР напомнили, что в январе 2023 года также разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала пищевые продукты, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины.

Во время масштабной спецоперации ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровской области и Департаментом военной контрразведки СБУ провели почти 70 обысков. В результате было изъято более 30 тыс. банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова для перепродажи, а также почти 4 млн грн наличными в разной валюте.

А 2 февраля ГБР вместе с СБУ в ходе спецоперации задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделены на питание военных ВСУ.

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