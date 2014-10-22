Суд Польши впервые постановил выплатить зарплату работавшим нелегально украинцам

18:13, 22 октября 2014
Общество
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Окружной суд Ольштына впервые в Польше принял решение, которым обязывал польского работодателя заплатить зарплату гражданам Украины, работавшим на него без оформленных документов.

REUTERS

Об этом сообщили в адвокатской канцелярии Леха Обары, которая вела это дело. Украинцы составляют самую многочисленную группу среди всех иностранцев, работающих в Польше, и раньше нередко становились жертвами недобросовестных работодателей, которые принимали их на работу без подписания контракта и позже не платили им. По данным украинских дипломатов, 70% всех обращений граждан Украины в консульства в Польше касалось таких случаев.

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"Это произошло впервые и можно назвать это беспрецедентным решением", - отметила УНИАН представитель канцелярии, комментируя решение суда, которое еще можно обжаловать.

"Дело еще больше возмущает, потому что это произошло при наиболее неспокойной ситуации в Украине. Всюду говорится о помощи, которую Украина должна была получить из Польши и других государств Европейского союза, а мы вместо этого, к сожалению, становимся свидетелями, как украинцев используют", - отметили в канцелярии.

Пресс-секретарь суда Агнешка Зегарска сообщила, что судья приказал работодателю заплатить украинцам 102 тыс. злотых (около 24 тыс. евро по текущему курсу 4,2) и определенные законом проценты, начисленные с декабря 2013 года, когда работодатель должен был заплатить им их зарплату.

По данным суда, около двух десятков украинцев работали при кошении обочин автострад, рек и мелиоративных рвов и ежедневно, согласно устной договоренности, должны были получать около 30 евро каждый. Они работали без соответствующих разрешений и письменного контракта на работу, благодаря чему работодатель экономил на уплате налогов и взносов в социальные фонды.

Один из граждан Украины Валерий Приходько, который подал в суд от имени всех украинцев, рассказал польскому агентству РАР, что они ежедневно работали по 12-13 часов и косили траву на расстоянии 3-4 км.

По его словам, эту работу они выполняли 4 года и проблемы с оплатой впервые появились только в прошлом году. Украинцы подписали с работодателем документ, согласно которому он должен был им заплатить 120 тыс. злотых за выполненную работу до конца декабря 2013 года, но не сделал этого.

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