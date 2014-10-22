Больше всего видов на жительство в прошлом году ЕС выдал украинцам

Такие данные опубликованы сегодня в Брюсселе Евростатом, передает собственный корреспондент УНИАН.

В частности, в 2013 году было выдано 2,36 млн видов на жительство в странах ЕС-28, что больше на 12,5% по сравнению с прошлым годом, но меньше на 7% по сравнению с 2008 годом. 28,5% видов на жительство было выдано по семейным обстоятельствам, 19,7% - для образования, 22,7% - по причинам занятости и 29,1% - по другим причинам.

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Наибольшее количество разрешений - 237 тыс. - получили украинцы, за ними идут индейцы - 201 тыс., американцы - 172 тыс., китайцы - 166 тыс., филиппинцы - 108 тыс. и марокканцы - 102 тыс. Это в целом около 42% всего количества разрешений на проживание, выданных в ЕС.

Среди стран ЕС, которые выдали разрешение на жительство, лидирует Великобритания - 724 тыс., за которой идет Польша с 274 тыс., Италия - 244 тыс., Франция - 212 тыс., Германия - 200 тыс. и Испания - 196 тыс. Эти шесть стран выдали более чем 78% от всего количества разрешений в ЕС для неграждан ЕС.