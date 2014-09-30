В Петербурге возбудили дело в отношении продавца футболок с эмблемой "Азова"

Мужчину выманили на встречу сторонники местного депутата Виталия Милонова, которые нашли его объявление в соцсетях, сообщает "Фонтанка.ру". "Ему была назначена встреча, чтобы произвести "контрольную закупку". Он что-то заподозрил, начал стрелять из травматического оружия", – рассказал Виталий Милонов.

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Продавца задержали, уголовное дело возбуждено по ст. 213 Уголовного кодекса РФ ("хулиганство").

Экстремистские мотивы подозреваемому не вменяются, хотя следователи Следственного комитета обвиняют его в "связях с "Правым сектором", которые сам Владимир Рязанцев отвергает.