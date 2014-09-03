Пропавший фотокор агентства "Россия сегодня" погиб под Донецком месяц назад

09:15, 03 сентября 2014
Политика
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Экспертиза Следственного комитета РФ установила, что пропавший российский фотокор МИА "Россия сегодня"  Андрей Стенин погиб под Донецком месяц назад. 

REUTERS

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте РИА Новости. 

Пропавший в начале августа в Украине фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка около месяца назад.

По версии следственного комитета, автомобиль, в котором Стенин ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

В фотобанке РИА Новости есть снимки, которые свидетельствуют о том, что фотокор Стенин сопровождал боевиков и снимал жизни и быт бандформирований на Донбассе. 

Напомним, 12 июля Следственный комитет РФ возбудил дело по факту «похищения» в Украине фотокорреспондента информагентства «Россия сегодня».

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