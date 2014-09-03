Пропавший фотокор агентства "Россия сегодня" погиб под Донецком месяц назад
09:15, 03 сентября 2014Политика
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Экспертиза Следственного комитета РФ установила, что пропавший российский фотокор МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб под Донецком месяц назад.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте РИА Новости.
Пропавший в начале августа в Украине фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка около месяца назад.
По версии следственного комитета, автомобиль, в котором Стенин ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
В фотобанке РИА Новости есть снимки, которые свидетельствуют о том, что фотокор Стенин сопровождал боевиков и снимал жизни и быт бандформирований на Донбассе.
Напомним, 12 июля Следственный комитет РФ возбудил дело по факту «похищения» в Украине фотокорреспондента информагентства «Россия сегодня».
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