Пропавший фотокор агентства "Россия сегодня" погиб под Донецком месяц назад

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте РИА Новости.

Пропавший в начале августа в Украине фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в районе Донецка около месяца назад.

По версии следственного комитета, автомобиль, в котором Стенин ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

В фотобанке РИА Новости есть снимки, которые свидетельствуют о том, что фотокор Стенин сопровождал боевиков и снимал жизни и быт бандформирований на Донбассе.

Напомним, 12 июля Следственный комитет РФ возбудил дело по факту «похищения» в Украине фотокорреспондента информагентства «Россия сегодня».