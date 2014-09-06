Под Луганском российские наемники меняют мясные консервы на самогон - СМИ

Об этом сообщают жители поселка, передает "Информатор".

По их словам, российские "визитеры" установили блокпост на кольце 157-го маршрута.

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"Они рассказали, что приехали из Челябинска. Мы спрашиваем: "Вы солдаты?" Они: "Нет, мы - наемники", - говорят местные.

Напомним, Луганск находится под контролем террористов и российских военных.