В Ровно двухлетний ребенок выпал с шестого этажа на асфальт и остался жив

Как прокомментировала корреспонденту УНИАН помощник начальника Ровенского городского отдела УМВД Украины Надежда Юрчук, сейчас установлено, что мама девочки оставила ребенка на некоторое время у своей подруги. Подруга же на несколько минут оставила ребенка без присмотра и девочка выпала из окна.

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По словам Юрчук, ребенок упал на асфальт. Врачи установили у нее ушиб легких и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас девочка находится под опекой врачей.

Медицинскую помощь также предоставлено маме девочки и ее подруге - обе находились в шоковом состоянии.