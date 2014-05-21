В Ровно двухлетний ребенок выпал с шестого этажа на асфальт и остался жив
18:33, 21 мая 2014Общество
0
В Ровно сегодня на улице Макарова с шестого этажа девятиэтажки выпала двухлетняя девочка и осталась жива.
Женщина оставила ребенка без присмотра на несколько минут / smolensk-i.ru
Как прокомментировала корреспонденту УНИАН помощник начальника Ровенского городского отдела УМВД Украины Надежда Юрчук, сейчас установлено, что мама девочки оставила ребенка на некоторое время у своей подруги. Подруга же на несколько минут оставила ребенка без присмотра и девочка выпала из окна.
Читайте такжеВ Одессе женщина выбросилась с 6-го этажа городской поликлиники
По словам Юрчук, ребенок упал на асфальт. Врачи установили у нее ушиб легких и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас девочка находится под опекой врачей.
Медицинскую помощь также предоставлено маме девочки и ее подруге - обе находились в шоковом состоянии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter