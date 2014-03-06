Донецкий «Беркут» преобразован в «Специальный отряд милиции особого назначения»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Донецкого горуправления милиции Максим Кириндясов.

По его словам, Министерство внутренних дел инициировало полную переаттестацию донецкого «Беркута».

«Полностью прошло переаттестацию ранее расформированное спецподразделение «Беркут». Теперь это называется «Специальный отряд милиции особого назначения». Полностью по ним всем подписан приказ, и это подразделение в полном составе несет службу по защите законных интересов граждан», - сказал Кириндясов.

Он также отметил, что донецкая милиция пока не нуждается в подкреплении в связи со сложной обстановкой в городе, однако получит такую поддержку в случае необходимости.

Как сообщал УНИАН, новый министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расформировал спецподразделение милиции "Беркут", постановил провести аттестацию четырех тысяч сотрудников и создать новое подразделение.

5 марта в центре Донецка проходил 5-тысячный митинг против и за единую Украину и в это же время около 2 тысяч пророссийских активистов проводили митинг под флагами России. Участники пророссийской акции постоянно проявляли агрессию, пытались помешать, забрасывая своих противников сырыми куриными яйцами и пакетами с мукой.

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Милиция тройным кордоном разделяла участников двух митингов. Пророссийские участники акции остались у самого памятника В. Ленину, а митингующие за единую Украину по периметру растянулись на всю площадь.

По окончании митинга милиция, образовала коридор для того, чтобы митингующие покинули площадь с обратной от пророссийских активистов стороны. Некоторым пророссийским активистам удалось устроить потасовку – они накинулись на немногочисленных сторонников единой Украины. Вспыхнувшая драка была пресечена работниками милиции.