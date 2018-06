В Голливуде назвали номинантов на кинопремию "Золотой глобус"

На звание лучшего фильма претендуют "Двенадцать лет рабства" (12 Years a Slave), "Капитан Филлипс" (Captain Phillips), "Гравитация" (Gravity), байопик "Гонка" (Rush) и "Филомена" (Philomena), сообщает РИА Новости.

В номинации "лучшая драматическая актриса" фигурируют Кейт Бланшетт за роль в фильме "Жасмин" (Blue Jasmine) Вуди Аллена, Сандра Баллок за "Гравитацию", Эмма Томпсон за "Спасти мистера Бэнкса" (Saving Mr. Banks) и Джуди Дэнч за "Филомену". Лучшие мужские роли, по мнению HFPA, сыграли Чиветел Эджиофор ("Двенадцать лет рабства"), Мэттью Макконахи ("Даллаский клуб покупателей", Dallas Buyers Club), Том Хэнкс ("Капитан Филлипс"), Идрис Эльба (байопик Нельсона Манделы Mandela: Long Walk To Freedom) и Роберт Редфорд ("Все пропало", All Is Lost).

В пятерку лучших зарубежных фильмов вошли французский фильм "Жизнь Адель" (La Vie d'Adele/ Blue is the Warmest Color), датская картина "Охота" (The Hunt), итальянская лента "Великая красота" (The Great Beauty), лента иранского режиссера Асгар Фархади "Прошлое" (The Past) и японский мультфильм "Поднимается ветер" (The Wind Rises). Лидерами, получившими по семь номинаций, стали "Двенадцать лет рабства" Стива МакКуина и "Афера по-американски" (American Hustle) Дэвида О.Расселла.

Как стало известно ранее, на предстоящей церемонии награду Сесиль ДеМилля (Cecil B. DeMille Award) за вклад в мировой кинематограф получит обладатель четырех Золотых глобусов режиссер Вуди Аллен.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами. HFPA является учредителем премии. Семьдесят первая церемония награждения победителей состоится в Лос-Анджелесе 12 января.