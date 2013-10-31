В Москве вручили премии "Серебряная калоша"

Церемония вручения премии "Серебряная калоша" прошла в среду в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора - радиостанцию "Серебряный дождь".

В рамках 17-й церемонии награждения "за самые сомнительные достижения" были вручены семь статуэток в виде установленной на постаменте калоши. Ведущими церемонии были Ксения Собчак и Александр Гордон.

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В 2013 году "Калоши" достались балерине Анастасии Волочковой, экс-министру обороны РФ Анатолию Сердюкову, депутатам Госдумы Ирине Родниной (ЕР) и Елене Мизулиной (СР), певцу Никите Джигурде, актеру Жерару Депардье, президенту США Бараку Обаме, журналисту Дмитрию Киселеву, газете "Комсомольская правда" и ее обозревателю Ульяне Скобейде, а также самой Собчак.

Джигурда и Собчак получили свои статуэтки на сцене.