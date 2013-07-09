Хозсуд закрыл дело о реприватизации Криворожстали: истцы так и не пришли

Хозяйственный суд Киева решил оставить без удовлетворения иск консорциума «Инвестиционно-металлургический Союз» (ИМС) к Фонду госимущества об отмене приказа от 2005 года о реприватизации «Криворожстали», сообщает Forbes.

Суд принял решение на основании неявки истца.

По теме: Глава Фонда госимушества не верит в реприватизацию Криворожстали

Истец не явился уже третий раз. У истца есть право обжаловать решение в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2013 года Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности приватизации "Криворожстали" по иску промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз" (ИМС), подконтрольному бизнесменам Ахметову и Пинчуку.

В июне 2004 году 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму ИМС.

В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность. 24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

Генеральная прокуратура Украины своим постановлением от 6 февраля 2006 г. возбудила уголовные дела по фактам злоупотребления должностными лицами Фонда государственного имущества Украины служебным положением при продаже 50% плюс 1 акции ОАО «Никопольский завод ферросплавов» в 2003 году и 93,02% пакета акций ОАО «Криворожсталь» в 2004 году.

Несколько недель назад в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о возвращении в государственную собственность имущественного комплекса бывшей «Криворожстали», авторами которого являются коммунисты Петр Симоненко и Сергей Баландин.

Вместе с тем, глава Фонда государственного имущества Александр Рябченко высказал сомнение в перспективности этой депутатской инициативы.