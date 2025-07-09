Владимир опубликовал совместное фото с возлюбленной.

Известная украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко долгое время подогревали слухи о своем романе. Их неоднократно видели вместе и даже некоторые видео влюбленных попадали в сеть. Однако пара официально не комментировала эту тему. Но сегодня, 9 июля, в день рождения Даши, спортсмен наконец подтвердил их отношения.

Владимир опубликовал совместное фото в своем Instagram и поздравил девушку с праздником. На снимке блогерша положила голову на его плечо и позировала на камеру.

"С днем рождения, моя любимая", - написал Бражко и добавил смайлики в виде сердечка и объятий.

Видео дня

К слову, в начале лета появились слухи, что 23-летний Бражко и 27-летняя Квиткова встречаются. Позже блогерша высказалась на эту тему, отметив, что пока не готова делиться подробностями личной жизни, но позже все обязательно расскажет.

Кстати, ранее Даша была замужем за ведущим Никитой Добрыниным, с которым она познакомилась на шоу "Холостяк" и стала победительницей. У супругов родился общий сын Лев. Однако в 2023 году они объявили о разводе.

Напомним, ранее Даша Квиткова резко отреагировала на заявление экс-супруга о причине их развода.

Вас также могут заинтересовать новости: