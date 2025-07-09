Канцлер Германии добавил, что они продолжат поддержку Украины.

Дипломатические возможности прекращения войны в Украине "исчерпаны", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Во время своего выступления в Бундстаге, которое также транслировалось на официальном канале конституционного органа на Youtube, он подчеркнул, что им удалось принять первые важные решения, трезво оценивая текущие угрозы.

"Мы поможем Украине, дамы и господа, даже несмотря на сопротивление левых и пророссийски настроенных правых здесь, в Палате. Мы продолжим эту поддержку. Дипломатические средства исчерпываются, когда преступный режим использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право на существование целой страны, и намеревается уничтожить политическую свободу на всем европейском континенте", - заявил Мерц.

Также канцлер Германии вспомнил о последней массированной атаке России.

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"В Германии началась смена политического курса. Федеральное правительство снова стало заметным на международной арене, и прежде всего нас воспринимают всерьез в мире. Остается правильным развивать хорошие отношения с нашими европейскими соседями, Францией, к примеру, и распространять их на европейские государства НАТО, которые не входят в Европейский союз, среди малых и средних государств Европейского союза", - добавил Мерц.

Другие заявления Фридриха Мерца

Ранее УНИАН сообщал про заявление канцлера Германии о передаче Украине ракет Taurus. Он подчеркнул, что этот вариант "до сих пор остается на столе". Однако, вместе с тем, обучение украинских военных по использованию этого дальнобойного вооружения может занять до 6 месяцев.

Кроме того, Мерц недавно также отреагировал на разговор Трампа и Путина по телефону. Он указал на связь между этим событием и последующим массированным ударом по Украине.

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