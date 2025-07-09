Венгрия и Сербия в настоящее время строят трубопроводную магистраль.

Венгерская нефтяная компания Mol Nyrt. обратила свое внимание на трубопровод из украинского порта Одесса. В Будапеште считают, что это лучший вариант для диверсификации.

Издание Bloomberg пишет, что компания хочет получить доступ к нефтепроводу Одесса-Броды, который проходит от украинского порта до границы с Польшей, что позволит получать нефть от ряда мировых производителей, сказал Саболч Пал Сабо, старший вице-президент Mol по управлению цепочкой создания стоимости.

Поставки могут быть направлены в Венгрию через южный участок трубопровода "Дружба", который сейчас транспортирует российскую нефть и соединяется с трубопроводом из Одессы недалеко от украинско-польской границы.

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"Трубопровод Одесса-Броды дает доступ ко всем видам альтернативной нефти, поставляемой морем. Этот трубопровод будет служить обеспечению безопасности поставок в регионе, ЕС и Украине", - отметил Сабо.

Хотя Венгрия освобождена от запрета Европейского союза на импорт российской нефти в 2022 году, на Будапешт давят с требованием постепенно отказаться от этих поставок на фоне стремления блока прекратить импорт энергоресурсов из России к 2027 году.

Подключение к украинской инфраструктуре не будет простым, поскольку Одесса страдает от ракетных ударов России, а трубопровод, который сейчас не эксплуатируется, требует огромных инвестиций. Черное море у побережья Украины также заминировано после полномасштабного вторжения РФ.

Это также потребует политических маневров от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который призвал ЕС сократить поддержку Украины и прекратить санкции против России, а также заключил ряд энергетических соглашений с Москвой.

Компания Mol хочет, чтобы Евросоюз и другие заинтересованные страны приняли участие в "возрождении" трубопровода Одесса-Броды, который, по словам компании, также станет альтернативой российской нефти для Сербии. Венгрия и Сербия в настоящее время строят трубопроводную магистраль.

"Если ЕС настаивает на том, чтобы регион отказался от надежного маршрута поставок, то он должен сыграть свою роль в создании реальной альтернативы", - заявил Сабо.

Отказ ЕС от российского газа и нефти - главные новости

Евросоюз длительное время обсуждал план полного запрета импорта российского газа. Венгрия и Словакия выступают против, но еврочиновники нашли обходной маневр.

В то же время Австрия призывает ЕС подумать о возобновлении импорта российского газа, в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, которое положит конец российско-украинской войне.

18 июня Европейская комиссия представила план полного прекращения импорта российской нефти и газа. При этом Венгрия и Словакия могут и дальше потреблять российскую нефть, но должны подготовить планы диверсификации, чтобы постепенно отказаться от "черного золота" из Росси до конца 2027 года.

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