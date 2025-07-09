Враг не может атаковать ежедневно, потому что нужно накопление дронов и ракет, говорит Мусиенко.

На сегодня есть тенденция к росту количества дронов, которые Россия одновременно применяет для воздушных атак по Украине, но она не измеряется тысячами. Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг не может атаковать ежедневно, потому что нужно накопление дронов и ракет. В то же время есть динамика к росту количества воздушных вражеских целей, но о 1000 за один раз речь не идет. По словам эксперта, РФ применяет в основном две тактики: бьет концентрированно по 1-2 городам во время атаки или распыляет силы и пытается атаковать несколько населенных пунктов одновременно.

"Какие-то апокалиптические прогнозы, которые озвучивались в информационном пространстве, что будет тысяча и даже 5 тысяч дронов за одну атаку, на сегодняшний день не подтверждаются... Статистика такова: динамика к росту есть, но не такая, которая бы свидетельствовала, что Россия будет способна задействовать тысячу дронов и больше", - отметил эксперт.

Видео дня

При этом, рассказал он, в Украине на сегодня создается все больше подразделений, которые будут применять зенитные дроны, то есть перехватчики для отражения вражеских воздушных атак. По его словам, сейчас Силы обороны дополнительно нуждаются в радарах, чтобы, в частности, мобильные огневые группы могли лучше видеть, что происходит в небе.

Говоря о возможности задействовать к отражению атак Добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ), Мусиенко сказал, что это происходит. При этом он отметил, что целесообразно не создавать еще больше структур, а приобщаться к Силам территориальной обороны ВСУ. По его словам, сложность ситуации в том, что у нас действует единая система ПВО, и необходимо понимать, что в украинском небе, кроме дронов противника, работает наша авиация. Он добавил, что есть четкое распределение секторов и зон ответственности - кто как работает, по каким высотам и по каким направлениям.

Эксперт отметил, что это сложная система, где нужны взаимодействие, ответственность, чтобы в эмоциональном порыве энтузиастов не создать сложностей, которые могли бы привести, в частности, к fritndle fire, то есть "дружественному огню".

РФ применила рекордное количество дронов для атаки по Украине

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что сегодняшней ночью Россия применила рекордное количество дронов для удара по Украине. По его словам, всех средств воздушного нападения было аж 741 - это и ракеты, и дроны, в том числе дроны-имитаторы. И добавил, что среди дронов, которыми атаковали Украину, было более 300 "шахедов". В то же время обезврежено 718 вражеских воздушных целей.

Игнат отметил, что массированная атака происходила с разных направлений, но противовоздушная оборона на этот раз справилась неплохо. Есть определенные последствия от "Кинжалов", хотя далеко не все они долетели до своих целей, подчеркнул начальник управления коммуникаций Воздушных сил.

Вас также могут заинтересовать новости: