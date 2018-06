В Майами со склада украли украинскую водку на миллион долларов

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN.

Воры проломали в бетонной стене склада дыру, вынесли 752 ящика с водкой, принадлежащей компании Spirits of the Tsars Vodka, погрузили их в два автомобиля и скрылись с места происшествия. Президент компании Spirits of the Tsars Vodka Марк Оуэнс (Mark Owens) заявил в интервью телеканалу, что воры пришли на склад именно за водкой, остальные дорогостоящие предметы, хранившиеся в том же помещении, их не заинтересовали.

Огромная стоимость ущерба, рассказал Оуэнс, объясняется тем, что каждая бутылка похищенной водки «Духъ царей» стоит от 249 долларов в розничной продаже до 1,2 тысячи долларов в ночных клубах. «Духъ царей» производится в Украине по особой технологии и разливается в изготовленные во Франции специальные бутылки, украшенные 24-каратным золотом. Всего, по словам Оуэнс, в год производится и поставляется в США лишь пять тысяч бутылок такой водки.

За информацию, которая поможет найти воров и похищенную водку, компания Spirits of the Tsars готова выплатить вознаграждение в 5 тысяч долларов.