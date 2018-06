Мировые медиа перейдут на «цифру» - глава крупнейшего интернет-холдинга Украины

В работе медиа-форума, который традиционно собрал ключевых представителей мировой индустрии новостей, принимают участие более 1000 топ-менеджеров и главных редакторов со всех континентов. Главной темой обсуждения на конгрессе в 2013 стало развитие новых медиа и инновации в этой сфере. Руководители ведущих медиа-компаний мира дали оценку основным тенденциям отрасли в своих регионах. Единственным докладчиком среди представителей медиа-компаний из стран пост-советского пространства стал президент UMH Group и член правления WAN-IFRA Group Борис Ложкин.

«В этом году рекламный рынок уже вышел на докризисный уровень и продолжит рост. Самыми крупными рынками на пост-советском пространстве остаются Россия, с 85% от общего объема рынка, и Украина. Как и ранее, наиболее динамичным остается интернет-сегмент, который уже опередил печать и вышел на второе место по объему рекламных бюджетов после телевидения», - отметил президент UMH Group.

По данным, озвученным на медиа-форуме, в этом году Россия становится самым динамичным игроком по росту абонентской базы в интернет, практически перешагнув 100-миллионный рубеж, что делает её одним из самых привлекательных инвестиционных площадок.

Российский рынок рекламы вырос на 13% до 12 млрд. долларов в 2012. Объем рекламы в «цифровом сегменте» увеличился вдвое за последние три года и на сегодняшний день составляет 20% от общих объемов, уже превысив показатели прессы на 5%.

Украина тоже следует этому тренду - темпы роста в «цифровом сегменте» в нашей стране также опережают темп роста рынка в целом. В 2012 году позитивная динамика сегмента составила 54%, в то время как рост рынка составил 13%

В то же время, по словам Борис Ложкина, основой бизнес-модели остаются традиционные печатные медиа, а интернет на сегодняшний день скорее требует субсидирования, нежели приносит значительную прибыль.

Тем не менее, как отметил президент UMH Group, уже вскоре следует ожидать массовый переход медиа-рынка в цифровой формат.

«Выход Google glass - это начало нового переформатирования рынка. Экраны будут везде - от автомобиля до холодильника. Развлечение будет круглосуточно и в любой точке – это вызов и возможности. И на этом нужно быть готовым зарабатывать», заявил Ложкин.

Напомним, что организация WAN-IFRA представляет более 30 тысяч медиа-брендов и 3 тысяч компаний в 120 странах. Среди основателей и членов WAN-IFRA всемирно известные бренды Bloomberg News, The Financial Times, The Economist, The Associated Press, The New York Times, The Reuters, The Tribune и другие . WAN-IFRA имеет статус официального консультанта, представляющего интересы медийной индустрии в ЮНЕСКО, ООН и в Совете Европы.

На конгрессе ежегодно вручается мировая журналистская премия «Золотое перо свободы». Конгресс традиционно открывают первые лица принимающих государств. В Киеве Конгресс WAN-IFRA проводился в 2012 году. Открытие Конгресса посетил президент Украины Виктор Янукович.