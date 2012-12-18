Европарламент призывают пересмотреть решение по «Свободе»

Об этом говорится в его письме на имя Президента Европарламента Мартина Шульца, текст которого передан УНИАН.

“Мы обеспокоены пунктом 9 заключительной части резолюции об украинском национализме и партии «Свобода». В то время, как оппозиция в Украине решила мало, или вообще не обращать никакого внимания на этот пункт (мнение выражено Арсением Яценюком), мы считаем, что идея, выраженная в этом пункте, весьма оскорбительна для украинского народа и не может трактоваться, как просто дело рук болгарских «прогрессистов», - написал А.Лозинский.

При этом руководитель ВКУГО в своем письме отметил, что “Болгария имеет интересную историю сотрудничества с Османской империей, Третьим Рейхом и Советской машиной для убийства”.

Руководитель ВКУГО также выразил обеспокоенность появлением комментариев в прессе “от польского члена Европарламента, который высказал дополнительные оскорбительные замечания об украинском национализме”.

“Вам может быть интересно узнать, что Польша имеет свою историю трех вторжений на украинскую территорию, была ответственна за кровавое угнетение украинского народа в первой половине 20-го века на украинской территории, который называли "пассификацией", и разработала мерзкие схемы "этнической чистки" украинцев в Польше в 1940-х годах, которые назвала "репатриацией" и "переселением", - пишет А.Лозинский

Отметив это, руководитель ВКУГО выразил убеждение в том, украинцы никогда не были ксенофобами или шовинистами, а также в том, что политика партии “Свобода” “обусловлена беспокойством о благосостоянии украинского народа, не атакуя или презирая какую-то иную страну, если эта страна не выступает против лучших интересов украинцев”.

В связи с этим А.Лозинский подчеркнул, что Европарламенту стоило бы лучше выбирать слова, “чтобы не оскорбить нацию, которая является неотъемлемой и важной частью европейского сообщества "де-факто" и имеет длительную историю, которая является безукоризненной”.

“Мы подозреваем, что ЕП хочет украинского участия в Европе также. Тем не менее, выдвигание необоснованных обвинений, инициированных, по иронии судьбы, представителями стран с менее чем безукоризненной историей, является не только непродуктивным, но, что более важно, аморальным”, - написал А.Лозинский.

В своем письме он также предложил Президенту Европарламента пересмотреть решение Европарламента по этому пункту резолюции.

Как сообщал УНИАН 13 декабря Европарламент поддержал поправку, предложенную депутатом Кристианом Вигениным (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Болгария).

Резолюция была дополнена таким пунктом: Европарламент «обеспокоен ростом националистических настроений в Украине, выраженным в поддержке партии «Свобода», которая, в результате, является одной из двух новых партий, вошедших в Верховную Раду; напоминает, что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды противоречат фундаментальным ценностям и принципам ЕС, таким образом, призывает продемократические партии в Верховной Раде не взаимодействовать, не поддерживать и не формировать коалиций с этой партией».