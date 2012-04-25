Олег Наливайко избран председателем Союза журналистов
Президент информационного агентства УНИАН Олег Наливайко избран председателем Национального союза журналистов Украины.
Такое решение приняли делегаты XII съезда Национального союза журналистов Украины, сообщает «Телекритика».
На должность председателя НСЖУ были выдвинуты три кандидатуры: Олега Наливайко (его кандидатуру выдвинула Черкасская областная организация НСЖУ), Виктора Набруско (от Киевской городской организации НСЖУ) и Юрия Работина (от Одесской региональной организации НСЖУ).
Выборы проходили в два тура. В первом туре за О.Наливайко проголосовали 125 делегатов, за В.Набруско - 102, за Ю.Работина - 16. Всего голосовали 249 делегатов из более 250, зарегистрировавшихся на съезде.
Во второй тур прошли О.Наливайко и В.Набруско. Первый набрал 136 голосов (необходимый минимум - 131), второй - 101. Во втором туре голосовал 241 делегат, четыре бюллетеня оказались недействительными. Таким образом, победил О.Наливайко.
Председателем ревизионной комиссии съезд избрал Иосифа Бурчо.
О.Наливайко ранее был секретарем НСЖУ.
До этого председателем союза в течение 15 лет был Игорь Лубченко.