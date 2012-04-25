Олег Наливайко избран председателем Союза журналистов

Такое решение приняли делегаты XII съезда Национального союза журналистов Украины, сообщает «Телекритика».

На должность председателя НСЖУ были выдвинуты три кандидатуры: Олега Наливайко (его кандидатуру выдвинула Черкасская областная организация НСЖУ), Виктора Набруско (от Киевской городской организации НСЖУ) и Юрия Работина (от Одесской региональной организации НСЖУ).

Выборы проходили в два тура. В первом туре за О.Наливайко проголосовали 125 делегатов, за В.Набруско - 102, за Ю.Работина - 16. Всего голосовали 249 делегатов из более 250, зарегистрировавшихся на съезде.

Во второй тур прошли О.Наливайко и В.Набруско. Первый набрал 136 голосов (необходимый минимум - 131), второй - 101. Во втором туре голосовал 241 делегат, четыре бюллетеня оказались недействительными. Таким образом, победил О.Наливайко.

Председателем ревизионной комиссии съезд избрал Иосифа Бурчо.

О.Наливайко ранее был секретарем НСЖУ.

До этого председателем союза в течение 15 лет был Игорь Лубченко.