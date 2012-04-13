Госкино считает обвинения в уничтожении украиноязычного проката тенденциозными

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН разъяснении относительно ситуации, сложившейся вокруг постановления Кабинета министров № 168 о дублировании фильмов на украинский язык и конфликта вокруг студии Le Doyen.

"На сегодня безосновательной является позиция общественных движений и некоторых СМИ относительно того, что исключение одного из подпунктов из Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов приведет к тому, что в Украине уменьшится количество дублируемых фильмов на государственный язык. В соответствии с положениями постановления Кабинета министров не происходит сужение прав граждан относительно доступа их к просмотру фильмов на государственном языке", - говорится в разъяснении.

В Госагентстве отмечают, что в соответствии со статьей 14 Закона "О кинематографии" иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы, озвучены или субтитрованы на государственном языке.

"Дополнительным стимулом являются льготы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины. Как пример - освобождение от уплаты НДС "временно до 1 января 2016 года операций по поставке услуг по демонстрированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных и/или субтитрованных на государственном языке, демонстраторами фильмов". Это дополнительная преференция для осуществления дистрибьюторскими компаниями дублирования, озвучения и субтитрования иностранных фильмов на государственном языке", - подчеркивается в документе.

По информации Госагентства, в данное время на территории Украины, кроме компании Le Doyen, работает еще ряд компаний, среди которых компания "Постмодерн", студия звукозаписи Владимира Третякова, студия дублирования "ДіАР" и другие.

"Указанные компании постоянно осуществляют дублирование фильмов на украинский язык на высоком профессиональном уровне, а также предоставляют эти услуги некоторым известным мировым кинокампаниям", - подчеркивается в разъяснении.

Государственное агентство также отмечает, что в соответствии с законодательством Госкино отказывает в выдаче Прокатного удостоверения, если владелец соответствующих прав не предоставил фильмокопию на кинопленке - для владельцев кинотеатральных прав, на других носителях - для владельцев телевизионных прав, прав домашнего видео, которая отвечает техническим требованиям для просмотра, дублированная (озвученная, субтитрованная) на украинском языке на территории Украины субъектом ведения хозяйства, который производит товары, выполняет работы и предоставляет услуги на территории Украины. "Ни одного Прокатного удостоверения в несоответствии требованиям действующего законодательства Государственным агентством Украины по вопросам кино выдано не было", - подчеркнули в Госкино.

"Обвинения, прозвучавшие в адрес правительства, и вольные интерпретации законодательных инициатив в ситуации, сложившейся вокруг постановления КМУ № 168 о дублировании фильмов на украинский язык и конфликта вокруг студии Le Doyen, считает тенденциозными и необъективными", - подчеркивается в разъяснении.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля налоговая милиция провела обыск в офисе студии кинодубляжа Le Doyen (дочернее предприятие B&H). Студия дублировала около 60% фильмов в Украине.

6 апреля пресс-центр Государственной налоговой службы в г. Киеве заявил, что обыски на предприятиях кинематографической отрасли связаны с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах.

*** Постпродакшн студия Le Doyen - первая и единственная в Украине студия записи, обработки и сведения звука в формате Dolby Digital. 18 января 2009 года Le Doyen была сертифицирована компанией Dolby как студия категории Dolby Premier. До этого в мире существовало лишь 10 студий аналогичного класса.

Студийный комплекс включает в себя студию-кинотеатр Dolby Premier Mix, 5 студий для дублирования, монтажные комнаты для работы со звуком и видео.