На Житомирщине повесилась 17-летняя девушка

В Житомирской области повесилась 17-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Житомирской области, трагедия произошла в селе Павловка Красноармейского района.

30 декабря, когда девушке исполнилось 17 лет, она ушла из дома, а уже 2 января ее нашли повешенной.

Вопрос относительно возможного возбуждения по этому факту уголовного дела будет решаться после проведения судебно-медицинской экспертизы.