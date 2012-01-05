Из-за «минирования» эвакуировали 300 пассажиров электрички Жмеринка–Киев

На ст. Казатин Винницкой области из-за сообщения неизвестного о заминировании электропоезда «Жмеринка – Киев» эвакуированы около 300 пассажиров.

Об этом УНИАН сообщила помощник начальника линейного отделения милиции по станции Жмеринка Евгения ГАВРИШ.

По ее словам 4 января неизвестный позвонил по телефону в милицию и сообщил, что электропоезд «Жмеринка – Киев» заминирован. Поезд остановили на ст. Казатин, где пассажиров пересадили на электропоезд «Гречаны – Киев», а спецслужбы проведя осмотр электропоезда, не обнаружили в нем взрывчатки.

Е.ГАВРИШ также отметила, что предварительно установлено, что мужчине, звонившем по телефону о заминировании электропоезда, ориентировочно 30 лет, и он является жителем Хмельницкой области.

Во время движения электропоезда «Жмеринка – Киев» он вел себя вызывающе и цеплялся к другим пассажирам, поэтому мужчину высадили на ст. Сосонка. На данный момент проводятся действия по установления лица, осуществившего ложное сообщение и предпринимаются действия по его задержанию.

Е.ГАВРИШ добавила, что возбуждено уголовное дело по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.