В Горловке наркотики продавал майор милиции
13:57, 05 января 2012Общество
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Содержат под стражей
Прокуратура Горловки Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении майора милиции по факту сбыта им наркотических средств.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Милиционер был задержан во время сбыта наркотиков.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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