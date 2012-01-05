В Горловке наркотики продавал майор милиции

Прокуратура Горловки Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении майора милиции по факту сбыта им наркотических средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Милиционер был задержан во время сбыта наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.