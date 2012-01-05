Налоговую в Херсонской области возглавил Страшный

Начальником Государственной налоговой службы в Херсонской области назначен Анатолий СТРАШНЫЙ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНС в Херсонской области, 4 января директор Департамента координации деятельности налоговой службы ГНС Украины Сергей ЛЕКАРЬ официально представил коллективу налоговиков области нового руководителя.

Распоряжение о назначении А.СТРАШНОГО на указанную должность подписано руководителем ГНСУ 30 декабря 2011 года.

Также в сообщении указывается, что присутствовавший на представлении председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК выразил надежду, что благодаря профессиональности нового председателя ГНС в 2012 году херсонские налоговики успешно будут наполнять как государственный, так и местный бюджеты. А это, по мнению губернатора, предоставит возможность создать социальные программы для развития инфраструктуры области.

Новый руководитель Херсонской ГНС в своем выступлении заверил, что приложит максимум усилий для выполнения напряженных заданий, которые стоят сегодня перед налоговиками Херсонской области.

Справка УНИАН. А.СТРАШНЫЙ родился в 1957 году в с. Еремеевка Рfздольнинского района Одесской области. Закончил Одесский институт народного хозяйства (1983 г.), Одесскую национальную юридическую академию (2002 г.), Одесский региональный институт государственного управления (2011 г.).

По специальности - товаровед высшей квалификации, юрист, магистр государственного управления.

Государственный советник налоговой службы ІІ ранга.

С 1997 года работает на руководящих должностях в органах государственной налоговой службы.

Возглавлял ГНА в Одесской области (2004 – 2006 гг., 2008 – 2010 гг.) и ГНА в Николаевской области (2006 – 2008 гг.).