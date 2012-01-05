Милиционера, которого судили за смерть студента, повысили до капитана

Сотрудника милиции, который обвинен в убийстве студента Игоря Индило, приговорили к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Как сообщает «Украинская правда», об этом сообщил правозащитник Михаил КАМЕНЕВ.

В обвинительном приговоре, который 5 января зачитан в Деснянском районном суде, судья указал на незаконный характер содержания И.Индило в милиции.

"В приговоре судья вспомнил и широкий общественный резонанс дела, которое снизило уровень доверия к МВД", - сообщает М.КАМЕНЕВ.

Суд квалифицировал действия участкового Сергея ПРИХОДЬКО по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса "Превышение власти или служебных полномочий". Также ему запрещено занимать определенные должности на протяжении двух лет.

По данным правозащитника, С.ПРИХОДЬКО до сих пор работает в органах МВД Шевченковского района столицы. За время процесса его повысили в звании до капитана.

Суд, как и прокуратура, не смог установить, что привело к тяжелой травме Игоря, от которой он умер. Участковый осужден за то, что он безосновательно задержал студента и силой затянул в камеру.

С.ПРИХОДЬКО и его адвокат приговором не удовлетворены.

Обе стороны планируют подавать апелляции.

Во время вынесения приговора в суде находилось до десяти бойцов спецподразделения "Грифон".

Как сообщалось, 18 мая 2010 года в Шевченковском районном участке милиции погиб студент Игорь Индило.

Это уже второе решение Деснянского суда по этому делу.

Весной в 2011 году судья Маргарита ВАСИЛЬЕВА решила, что прокуратура не выяснила причины смерти и отправила дело на дорасследование. Но прокуратура добилась отмены этого решения.