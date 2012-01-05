Милиционера, которого судили за смерть студента, повысили до капитана
Приговор зачитали сегодня
Сотрудника милиции, который обвинен в убийстве студента Игоря Индило, приговорили к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.
Как сообщает «Украинская правда», об этом сообщил правозащитник Михаил КАМЕНЕВ.
В обвинительном приговоре, который 5 января зачитан в Деснянском районном суде, судья указал на незаконный характер содержания И.Индило в милиции.
"В приговоре судья вспомнил и широкий общественный резонанс дела, которое снизило уровень доверия к МВД", - сообщает М.КАМЕНЕВ.
Суд квалифицировал действия участкового Сергея ПРИХОДЬКО по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса "Превышение власти или служебных полномочий". Также ему запрещено занимать определенные должности на протяжении двух лет.
По данным правозащитника, С.ПРИХОДЬКО до сих пор работает в органах МВД Шевченковского района столицы. За время процесса его повысили в звании до капитана.
Суд, как и прокуратура, не смог установить, что привело к тяжелой травме Игоря, от которой он умер. Участковый осужден за то, что он безосновательно задержал студента и силой затянул в камеру.
С.ПРИХОДЬКО и его адвокат приговором не удовлетворены.
Обе стороны планируют подавать апелляции.
Во время вынесения приговора в суде находилось до десяти бойцов спецподразделения "Грифон".
Как сообщалось, 18 мая 2010 года в Шевченковском районном участке милиции погиб студент Игорь Индило.
Это уже второе решение Деснянского суда по этому делу.
Весной в 2011 году судья Маргарита ВАСИЛЬЕВА решила, что прокуратура не выяснила причины смерти и отправила дело на дорасследование. Но прокуратура добилась отмены этого решения.