Хозяина ”фосфорных” цистерн придётся искать несколько лет по всем судам

Компенсации за ущерб, нанесенный в результате «фосфорной» катастрофы, возможно, придется ждать 2-3 года. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом обзоре железнодорожной отрасли, подготовленном экспертами Консалтингового консорциума «Менеджмент консалтинг групп» 27 июля. И не факт, что ее в конце-концов выплатят, отмечают аналитики.

Как сообщал УНИАН, 16 июля возле села Ожидов Бусского района Львовской области перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором, шесть из них загорелись. Во время тушения пожара образовалось облако из продуктов горения, зона поражения которого составила около 90 квадратных километров. Из шести населенных пунктов Бусского района эвакуированы более 800 жителей. В результате аварии в больницах проходят лечение 176 человек, в том числе 48 детей. Фосфор направлялся из Казахстана транзитом через Украину в Польшу.

26 июля пресс-служба «Железных дорог Казахстана» распространила сообщение о том, что причиной схождения цистерн с фосфором с рельсов является ремонт железнодорожных путей, проходивший в день прохождения груза на участке. Ранее генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК причиной аварии называл несоблюдение отправителем международных правил перевозки опасных грузов. По его словам, фосфор в опрокинувшихся цистернах был покрыт слоем воды толщиной 27-30 см, в то время как международными правилами перевозки опасных грузов установлена норма 60 см.

Представители отправителя - ОАО "Казфосфат" - ранее заявляли, что не видят «оснований для выплаты компенсаций Украине в связи с аварией во Львовской области». Также, по мнению казахской компании, расходы на транспортировку и утилизацию фосфора должна взять на себя голландская компания Thermphos International BV, собственник груза.

В то же время, управляющий директор Thermphos International BV Роберт ДЕРУЙТЕР считает, что на момент аварии груз все еще принадлежал казахстанской компании.

В аналитическом обзоре «Менеджмент консалтинг групп» говорится, что в международных отношениях субъектами по перевозке груза являются отправитель, перевозчик, экспедитор и получатель груза. Именно они – юридические стороны договора на перевозку груза, а договора страхования груза при перевозке заключает собственник груза.

«При этом собственник груза может меняться во время одной перевозки множество раз. Этим могут злоупотреблять нечистоплотные бизнесмены для ухода от ответственности путем переадресации претензий на третьи компании», - подчеркивают аналитики компании.

Кроме того, сегодня отсутствует эффективная система расследования аварий и безусловного определения степени ответственности сторон. «Это приведет к тому, что мы станем свидетелями противоречия между многими экспертизами и экспертными заключениями», - говорится в аналитическом обзоре «Менеджмент консалтинг групп».

Поэтому, скорее всего, дело о выплате компенсации будет слушаться в международных судах. Вероятно, что процесс затянется на несколько лет, при этом все годы будет длиться перманентная информационная война между сторонами. И пока дела будут разбираться, компенсации придется выплачивать из бюджета Украины.

Выход из сложившейся ситуации эксперты МКГ видят в создании международной системы страхования опасных грузов, состоящей из:

- страхового комитета с функциями определения степени ответственности сторон. Его решения должны приниматься всеми сторонами,

- системы аварийных комиссаров и независимых экспертных организаций, экспертные заключения которых должны являются достаточными для всех сторон,

- единого страхового фонда, призванного немедленно компенсировать вред, причиненный при аварии окружающей среде и третьим лицам еще до вынесения решения о степени ответственности сторон страховым комитетом.