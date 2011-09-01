Литвин: украинский язык окажется под угрозой

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что законопроект об использовании региональных языков и языков национальных меньшинств наравне с государственным несет огромные риски и вызовы во многих аспектах: в языковой политике, в политике, в финансовой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в рамках рабочей поездки в Житомирскую область.

«Далеко не все просчитали инициаторы этого законопроекта», - сказал он, заметив, что приветствует необходимость развития региональных языков, но не за счет украинского, «поскольку то, что предлагается, часто несет угрозу для украинского языка».

По словам В.ЛИТВИНА, одним из последствий принятия этого закона может стать необходимость «десяти процентам людей переходить на двуязычие». Таким образом, по его мнению, может быть «разорван» образовательный процесс.

Именно поэтому В.ЛИТВИН отнес законопроект об использовании региональных языков к конфликтным. Решение языковых вопросов должно быть естественным процессом, добавил председатель Верховной Рады.

В то же время он заметил, что рассчитывает на активную работу парламента на предстоящей сессии.

«Я рассчитываю на то, что будем выходить на компромисс, будут достигнуты точки согласия, что является необходимой предпосылкой того, как определять жизнь страны дальше», - сказал В.ЛИТВИН

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “Об основах государственной языковой политики”, что предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в случае принятия закона, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.