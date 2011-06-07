Fitch повысил прогноз по Венгрии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Венгрии в иностранной и местной валюте с "негативного" до "стабильного", также подтвердив рейтинги на уровне BBB- и BBB соответственно, сообщает агентство.

"Пересмотр рейтинга Венгрии отражает рост уверенности в том, что правительству удастся снизить дефицит бюджета до 3% к 2012 году и сохранять его на низком уровне в дальнейшем, снижая риски целесообразности предоставления кредитов стране", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Fitch предполагает, что уровень государственного долга в 80,2% снизится до 75% к концу текущего года и до 71% к 2013 году.

Рейтинги Венгрии поддержала относительно богатая и диверсифицированная экономика, сильные государственные институты, политическая стабильность и хорошие темпы выплат по долгам. Агентство отмечает, что в дальнейшем возможен пересмотр рейтингов Венгрии в сторону повышения в случае, если государству удастся успешно реализовать среднесрочную программу по консолидации бюджета, сокращению бюджетного дефицита и государственного долга. Таким же образом на рейтингах страны могут отразиться структурные реформы, хорошие торговые показатели и снижение объемов внешнего долга.

В то же время, неспособность восстановить финансовую систему и содержать ее в стабильном состоянии в дальнейшем может привести к снижению рейтингов. Если агентством будет наблюдаться отток капитала из частного сектора, ухудшение ситуации в банковском секторе или какие-либо резкие негативные изменения в доверии инвесторов к экономике страны, то рейтинги вследствие этого также могут быть снижены.

В 2008 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, Венгрия избежала банкротства благодаря вливаниям со стороны Международного валютного фонда (МВФ), когда стране был предоставлен кредит в 20 млрд евро.