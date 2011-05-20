В Украине отменили аккредитацию для иностранных журналистов

Иностранные журналисты могут свободно работать в Украине без предварительной аккредитации в Министерстве иностранных дел.

Об этом сообщил Deutsche Welle руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Аккредитация отменена, начиная с 9 мая, когда вступил в силу закон о доступе к публичной информации.

По словам А.ДИКУСАРОВА, ограничения для иностранных журналистов, так же, как и для их украинских коллег, будут действовать только в случае посещения мероприятий в органах государственной власти. Для этого, по новому закону, министерства и ведомства имеют право требовать предварительной аккредитации представителей СМИ, независимо от их гражданства.

Координатор Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ считает, что отмена аккредитации для иностранных журналистов «является актом доброй воли и должна получить исключительно положительное отношение». Он надеется, что это будет стимулировать присутствие иностранных СМИ в Украине. Эксперт не считает большой проблемой необходимость аккредитации на отдельные мероприятия в органах власти. И.КОГУТ сказал, что «для трансформации отношений прессы с властью нужно определенное время».

Координатор Лаборатории законодательных инициатив призвал с пониманием воспринимать неготовность властей обеспечить полностью открытый доступ прессы к информационным ресурсам, но признал, что «это недемократично».

В свою очередь, лидер Комитета «Равенство возможностей» Александр ЧЕКМЫШЕВ напомнил, что при президентстве Виктора ЮЩЕНКО уже был разработан по европейскому образцу рекомендованный порядок свободного доступа журналистов на официальные мероприятия. В то же время, сказал эксперт, за последний год и президентская пресс-служба, и соответствующие структуры на местном уровне стали использовать инструмент аккредитации для отказа в доступе к официальным мероприятиям независимым журналистам и работникам оппозиционных СМИ со ссылкой на нехватку места. По мнению А.ЧЕКМЫШЕВА, это противоречит заявлениям высокопоставленных должностных лиц о введении европейских стандартов и является «поиском способов по ограничению в доступе к информации и журналистов, и общественности».