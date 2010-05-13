Россия «клептоматично» уцепилась в Крым, чтобы зарабатывать деньги?

Эксперты не видят военно-стратегического смысла, военно-технических возможностей и правовой базы для расширения инфраструктуры Черноморского флота России в Крыму, в частности, размещения российских подводных лодок в Балаклавской бухте.

Об этом говорится в комментарии УНИАН военных экспертов по поводу обнародованной в СМИ информации о якобы обсуждении на украинско-российском правительственном уровне вопроса о расширении инфраструктуры базирования ЧФ России в Украине, в частности, о восстановлении в Балаклавской бухте в Крыму базы российских подводных лодок.

“Тот уникальный объект №825, который был построен во времена “холодной войны” в Балаклаве, сегодня преобразован в военно-морской музейный комплекс, который является филиалом Национального военно-исторического музея. Собственно, как музей этот объект сегодня и функционирует”, - объяснил ситуацию вокруг бывшей балаклавской базы подводных лодок эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Дмитрий БОГДАНОВ.

По его убеждению, сейчас в действительности удобной глубоководной бухте Балаклавы разместить подводные лодки невозможно. “Конечно, лодки можно поставить возле причалов, но в таких условиях уровень их защищенности существенно уменьшается”, - отметил эксперт.

Д.БОГДАНОВ также обратил внимание на то, что сегодня в боевом составе Черноморского флота РФ есть только одна дизель-электрическая подводная лодка “Алроса”, которая в настоящее время находится на долговременном ремонте. “После инцидента у берегов Абхазии лодка не смогла своим ходом добраться до Севастополя и встала на ремонт в Новороссийске. То есть физически размещать в Балаклаве нечего”, - констатировал эксперт.

Д.БОГДАНОВ также сообщил, что 9 мая в состав Северного флота России вошла лодка “Санкт-Петербург”, которая построена по подобному “Алросе” проекту. Также, по данным эксперта, еще одна такая лодка строится, но процесс ее введения в эксплуатацию продлится несколько лет.

“Эти лодки теоретически могут быть переведены на Черноморский флот. Но при условии реализации такого возможного решения, нет никакой необходимости говорить об их базировании в Балаклаве, ведь в Севастополе ЧФ имеет достаточно места, чтобы разместить, по крайней мере 9 подводных лодок”, - считает эксперт.

В свою очередь, редактор проекта “Флот2017” военный эксперт Дмитрий ТИМЧУК согласился, что для восстановления в Балаклаве бывшей базы подводных лодок необходимо все начинать с нуля. По его мнению, это не намного дешевле, чем построить новую базу.

Говоря о возможных перспективах расширения инфраструктуры ЧФ России в Крыму, Д.ТИМЧУК отметил, что не видит в планах и реально на верфях предприятий России такого количества кораблей, судов, подводных лодок, чтобы можно было утверждать об их принятии в ближайшее время на вооружение Черноморского флота.

В связи с чем, эксперт не видит возможности и смысла расширения имеющейся инфраструктуры ЧФ, в частности, и за счет Балаклавской бухты. “Зачем создавать, расширять новую инфраструктуру, если большая часть имеющейся сейчас вообще не используется? Она флоту не нужна. Они клептоматично вцепились в эти объекты и землю, чтобы просто иметь экономическую выгоду, зарабатывать деньги. Чего, например, стоят 10 км причального фронта, часть которого в аренде у коммерческих структур”, - сказал эксперт и отметил, что “никакой политики здесь нет, а есть только экономическая выгода”.

“Черноморский флот по своему усмотрению сдает арендованные у Украины объекты и землю в субаренду. Но конкретно для выполнения боевых задач российским военным морякам эти земли не нужны”, - убежден Д.ТИМЧУК.

По мнению руководителя исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергея ЗГУРЦА, в этом вопросе пока непонятно, намерена ли украинская сторона пойти на уступки в снятии определенных ранее в базовом соглашении от 1997 года о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украине ограничений на расширение, обновление и модернизацию боевого состава ЧФ.

“Сейчас, когда российская сторона начинает обнародовать намерения расширения, модернизации или обновления боевого состава Черноморского флота, необходимо учитывать, разрабатывается ли или уже есть под это двусторонняя нормативно-правовая база, и будут ли пересмотрены предыдущие соглашения, в соответствии с которыми все действия России в отношении ЧФ должны были согласовываться с украинской стороной”, - сказал эксперт.