Екатерина Ющенко о сталинских чистках и книге Конквеста

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО презентовала второе издание научно-документальной монографии Роберта КОНКВЕСТА «Великий терор: сталінські чистки тридцятих років».

Как сообщили УНИАН в фонде «Украина 3000», презентация состоялась в помещении Национального музея литературы Украины. В ней также приняли участие атташе по вопросам культуры Посольства США в Украине Сьюзан КЛИРИ, общественный деятель, диссидент Евгений СВЕРСТЮК, директор издательства «ВМА Терен» Андрей КРЫШТАЛЬСКИЙ, историки, литераторы, ученые, общественные деятели.

«Роберт КОНКВЕСТ был первым, кто донес миру то, что происходило в Советском Союзе, – сказала, обращаясь к присутствующим Е.ЮЩЕНКО. – И сегодня в мире, по-видимому, нет ни одного исследователя-советолога, который бы не использовал «Большой террор» в качестве настольной книги». Е.ЮЩЕНКО отметила, что работа Р.КОНКВЕСТА сегодня очень актуальна, и с ней должны ознакомиться как можно больше людей. Именно поэтому Фонд «Украина 3000» решил инициировать ее перевод и издание. Но было и еще одно обстоятельство, почему Фонд издал эту книгу: до настоящего времени она никогда не издавалась в бывшем Советском Союзе, за исключением самиздатовского варианта в Латвии.

Е.ЮЩЕНКО напомнила, что первое издание книги «Великий терор» было осуществлено Фондом «Украина 3000» в рамках программы «Уроки истории». Ее презентация состоялась 25 ноября 2009 года в рамках Национальных мероприятий в память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Практически весь тираж был бесплатно распространен Фондом среди библиотек города Киева и Украины. «Но сразу после презентации стало понятно, что книга получила широкий резонанс в обществе, и круг желающих ознакомиться с ней является чрезвычайно широким», – сказала Е.ЮЩЕНКО.

В связи с чем Фонд предоставил Волынскому художественному агентству «Терен» разрешение на второе, коммерческое издание, чтобы все желающие могли приобрести книгу. Она поблагодарила агентство «Терен» за эту инициативу и Посольство США в Украине за содействие в ее реализации.

Перед присутствующими выступили С.КЛИРИ, Е.СВЕРСТЮК, А.КРЫШТАЛЬСКИЙ, а также известны украинские историки Юрий ШАПОВАЛ и Василий МАРОЧКО.

Во время мероприятия Фонд «Украина 3000» передал Национальному музею литературы Украины комплект книг, изданных по инициативе и при содействии Фонда.

*** Книга Р.КОНКВЕСТА «Великий терор: сталінські чистки тридцятих років» является первым украиноязычным изданием этого труда. Это поражающее по своей обстоятельности и профессионализму исследование периода сталинских репрессий 1930-х годов. С помощью научных источников, письменных свидетельств очевидцев и жертв террора автор осветил один из наиболее умалчиваемых периодов истории СССР.

Монография знакомит читателя с предпосылками, продолжительностью, причинами и последствиями наиболее массовых репрессий в Советском Союзе, которые происходили в 1937-1938 годы. Свое название этот период получил именно от книги Р.КОНКВЕСТА "The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties", которая была издана в США в 1968 году.

В рамках программы «Уроки истории» Международный благотворительный фонд «Украина 3000» за последние три года реализовал девять издательских проектов. В частности, в 2007 году Фонд осуществил украиноязычное издание монографии Р.КОНКВЕСТА о Голодоморе в Украине «Жнива скорботи».