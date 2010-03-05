Аграрный сектор обеспечил четверть валютных поступлений в страну

Украинский аграрный сектор по итогам 2009 года обеспечил четверть валютных поступлений в страну. Об этом УНИАН сообщили в аналитическом департаменте Украинской аграрной конфедерации.

Отмечается, что, несмотря на более чем 40% снижение общего объема экспорта по сравнению с 2008 годом, экспортная сельскохозяйственная корзина снизилась лишь на 12%. «В 2008 году Украина экспортировала продукции на сумму около 67 млрд. долл., где почти 11 млрд. приходилось на сельскохозяйственные товары, а в 2009 году экспорт снизился до 39,7 млрд. долл., из которых 9,5 млрд. принадлежало аграрному сектору. Удельный вес сельскохозяйственных товаров увеличился с 16% в 2008 г. до 24% в прошлом году. И это несмотря на огромные трудности, с которыми пришлось столкнуться аграриям и экспортерам», - говорится в сообщении.

В прошлом году основными товарами экспорта были зерновые культуры, экспорт которых составил 3,5 млрд. долл., или 37% экспорта сельскохозяйственных товаров. В частности, пшеницы было экспортировано почти 13 млн. тонн на 1,8 млрд. долл. Основным направлением экспорта была Азия, куда было ввезено 7,7 млн. тонн пшеницы.

Также весомый взнос в украинский экспорт зерновых сделали ячмень и кукуруза. Экспорт ячменя, по сравнению с 2008 годом, почти не изменился и составил 5,5 млн. тонн, но, учитывая стремительное падение цены на мировых рынках, в денежном выражении снизился с 1,4 млрд. до 0,7 млрд. долл. в 2009 году. Главным потребителем нашего ячменя остается Саудовская Аравия, которая импортировала почти 3 млн. тонн. Негативная ценовая динамика на мировых рынках повлияла и на кукурузу, хотя экспорт увеличился более чем вдвое - с 2,9 млн. тонн до почти 7 млн. тонн, национальная экономика пополнилась лишь на 1 млрд. долл. Основными импортерами нашей кукурузы были Египет (1,6 млн. тонн) и Сирия (1 млн. тонн).

Как считают в УАК, положительно сложится рыночная конъюнктура для производителей подсолнечного масла, экспорт которого каждый год растет. В 2009 году из Украины было вывезено более чем 2,3 млн. тонн масла, что на 1 млн. тонн больше, чем в 2008 году. К сожалению, мировые цены на подсолнечное масло имели обратную тенденцию, потому выручка экспортеров осталась на уровне 2008 года и составила 1,6 млрд. долл. Наибольший объем отечественного масла - 522 тыс. тонн импортировала Индия.

Стремительное увеличение объемов экспорта демонстрировала и продукция отечественного птицеводства. Так, в 2009 г. экспорт птицы вырос более чем в 2,5 раза - до 18,9 тыс. тонн (19,5 млн. долл.) с 8,4 тыс. тонн (11 млн. долл.) в 2008 году. Основным импортером нашей птицы остается Казахстан, который приобрел в прошлом году 10,6 тыс. тонн мяса за 13,7 млн. долл.

Несмотря на сложности, которые перманентно возникают с ввозом мяса крупного рогатого скота в Россию, экспорт увеличился на 12,5% и составил 18,9 тыс. тонн (59,5 млн. долл.) сравнительно с 16,8 тыс. тонн (62,6 млн. долл.) в 2008 году.

Как отмечают в УАК, наибольшими темпами объемы экспорта снизились по семенам рапса, составив 1,9 млн. тонн (0,7 млн. долл.) в 2009 году сравнительно с 2,4 млн. тонн (1,3 млрд. дол.) в 2008 г. Основными потребителями отечественного рапса в прошлом году были Нидерланды (0,5 млн. тонн), Бельгия (0,4 млн. тонн) и Франция (0,3 млн. тонн).

Значительный рост продемонстрировал экспорт рыбы и овощей. Экспорт рыбы вырос на 685% - с 3,7 млн. до рекордных за последние девять лет 25 млн. долл. Основными направлениями экспорта рыбы в 2009 г. были Панама, в которую вывезено 18 тыс. тонн мороженой рыбы на 13,9 млн. долл., Россия, которая увеличила импорт охлажденной рыбы из Украины до 8,7 млн. долл. (10,6 тыс. тонн). Также отмечен существенный рост экспорта овощей: с 82 млн. до 159 млн. долл. Экспорт в Россию составил 82% от общего объема экспорта овощей из Украины.

При этом в УАК отметили, что если правительство не изменит ситуацию с поддержкой аграрного сектора и возмещением НДС экспортерам (просроченная задолженность по которому, по экспертным оценкам, уже достигает 3 млрд. грн., а у отдельных экспортеров - до 500 млн. грн.), то Украина рискует превратиться из влиятельного игрока на мировом рыке сельскохозяйственных товаров не только в аутсайдера, но и вообще в импортера.