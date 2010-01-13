Ющенко поздравил с 10-летием Львовское общество в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Катериной ЮЩЕНКО посетил художественно-обрядовое действо «Меланка», организованное Львовским обществом в Киеве.

Мероприятие состоялось во Дворце искусств «Украинский дом», сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЮЩЕНКО поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым, Новым годом и с праздником «Меланка» - радостным и глубоко народным праздником.

Глава государства также поздравил с 10-летием Львовского общества в Киеве его членов. Президент подчеркнул, что для всей Украины Львов и Львовская область являются символами украинского национального духа, высокой культуры, преданности идеалам свободы и государственности.

«Благодаря глубокой вере в Бога, в Украину галицкая община и Львовское общество дает очень много того необходимого, в чем нуждается Украина в годы своего становления», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о вызовах и испытаниях, которые сегодня стоят перед нашим государством, Президент подчеркнул, что это вызовы становления нации. Он выразил уверенность в том, что Украина, безусловно, вернет свою культуру, историю, язык, традицию.