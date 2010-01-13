Для жителей Тернополя день выборов станет «днем паспортизации»

В Тернополе паспорта в день выборов будут выдавать по упрощенной системе.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отделения по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц (ОГИРФЛ) в Тернопольской области Николай ГАЛЮЛЬКО, в день выборов каждый гражданин будет иметь возможность получить паспорт или обменять старый, оперативно вклеить фотокарточку по достижению определенного возраста, или внести исправление в документ. Эти операции будут проходить в так называемом упрощенном режиме, то есть паспортисты на месте будут проверять личные данные граждан без предъявления таких документов, как справка о судимости, справка об уплате алиментов и пр. «Подразделения по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц будут делать все возможное, чтобы жители нашей области смогли без препятствий получить избирательные бюллетени в день выборов», – заверил Н.ГАЛЮЛЬКО.

Он добавил, что для обеспечения всех граждан паспортами уже сейчас паспортные столы работают в усиленном режиме – с 8.00 до 19.00. Будет работать паспортная служба и в день выборов.