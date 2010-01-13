Дело по обвинению фокусника в изнасиловании закрыли

Прекращено дело по обвинению известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфилда в изнасиловании, сообщила журналистам заместитель федерального прокурора Сьюзан Ро.

Два года назад жительница Сиэтла (штат Вашингтон) обвинила Копперфилда в изнасиловании, подав соответствующий иск в гражданский суд. Женщина требовала от иллюзиониста компенсации, размер которой СМИ не назывался, равно как и имя истицы.

По словам заместителя федерального прокурора, обвинение закрыло расследование, которое велось более двух лет, отказав женщине в дальнейшем рассмотрении дела.

22-летняя истица утверждала, что фокусник сначала изнасиловал ее, затем дважды допускал в отношении нее домогательства. Позже, по словам пострадавшей, Копперфилд угрожал ее убить.

Инцидент, как утверждает женщина, произошел более двух лет назад на частном острове Копперфилда в районе Багамского архипелага. В 2007 году 52-летний фокусник, выступавший тогда с представлениями в штате Вашингтон, через своего помощника пригласил женщину на свой остров для "промоутерской работы на острове, которая может открыть перспективы для карьеры модели".

Когда истица прибыла на остров, она поняла, что "на острове никого, кроме Копперфилда, нет". Выбраться же с острова можно было только на частном судне. За последующие два дня, как отмечалось в тексте иска, фокусник неоднократно "подверг (женщину) сексуальному насилию и угрожал убийством, несмотря на попытки сопротивляться".

Сам фокусник не раз заявлял в СМИ, что считает обвинения провокацией и попыткой при помощи лжи добиться компенсации.

РИА "Новости"