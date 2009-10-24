К гендиректору Артека приставили охрану

К генеральному директору Международного детского центра «Артек» Борису НОВОЖИЛОВУ в больнице в Киеве приставлена охрана Министерства внутренних дел.

Об этом заявила в комментарии УНИАН пресс-секретарь гендиректора Людмила ЛОЗОВАЯ.

Насколько мне известно, это сделано в связи с возможными угрозами для его (Б.НОВОЖИЛОВА) жизни, - сказала Л.ЛОЗОВАЯ.

По данным пресс-секретаря, охрана была выставлена вчера вечером. В этот день Б.НОВОЖИЛОВ после интенсивной терапии был переведен из реанимационного отделения в обычную палату.

По словам Л.ЛОЗОВОЙ, охрану осуществляют два сотрудника МВД в гражданской одежде.

«Со слов генерального директора мы знаем, что это представители МВД. Когда они зашли к генеральному директору, они показали ему постановление и документы», - сообщила пресс-секретарь Б.НОВОЖИЛОВА.

Официальным комментарием МВД по данному поводу агентство пока не располагает.

Как сообщалось, Б.НОВОЖИЛОВ был госпитализирован 18 октября после того, как правоохранительные органы в ходе расследования уголовного дела о возможном развращении несовершеннолетних в "Артеке" начали обыскивать квартиры родственников гендиректора в Киеве.

По словам Л.ЛОЗОВОЙ, за последние три года у Б.НОВОЖИЛОВА уже был инфаркт, и он дважды перенес острые сердечные приступы.