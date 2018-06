Акционеры компании «Союз-Виктан» обвиняют друг друга в мошенничестве

Американские компании Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., и Firebird Avrora Fund, Ltd. обвиняют американские Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., а также ING Bank N.V. (британское отделение) в мошенничестве. Все компании являются акционерами компании «Союз-Виктан».

Такая информация размещена на американском юридическом портале justia.com.

В январе 2009 года был подан иск со стороны Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., и Firebird Avrora Fund, Ltd. к Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., ING Bank N.V. (британское отделение) о предполагаемом мошенничестве при частной сделке по продаже акций «Союза-Виктан». Иск был подан в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка.

Компании Firebird утверждают, что ответчики осознанно ввели их в заблуждение относительно рыночного положения компании «Союз-Виктан» с целью продажи как можно большего пакета акций украинской компании.

В то же время ответчики просили суд прекратить слушания по причинам неспособности обвинения сформулировать юридически достаточное федеральное обвинение, отсутствия дополнительной юрисдикции и нецелесообразности выбора места проведения слушаний. 14 июля 2009 года Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка прекратил слушания по этой причине.

Судебное разбирательство будет продолжено в Лондонском суде.

Справка УНИАН. «Союз-Виктан» (Украина) - крупнейший отечественный производитель алкогольных напитков, украинская часть группы компаний «Союз-Виктан». Компания основана в 1994 году. Основное производство сосредоточено в Крыму.