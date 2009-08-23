В Севастополе на стену вернули имена, убранные в 1917 году

В Севастополе на фасаде мемориальной стены на площади Нахимова отныне значится 29 почетных граждан города; к имевшимся 22-м сегодня прибавились имена 7 почетных граждан города, получивших это звание до 1917 года.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН назвал данное событие «знаковым в жизни Севастополя», поскольку «мы не только логически завершаем образ мемориальной стены на площади Нахимова, но и восстанавливаем историческую справедливость».

Глава города поблагодарил работников Севастопольского городского архива, выступивших в свое время с инициативой увековечить имена почетных граждан города, получивших это звание до 1917 года, а также работников Комбината благоустройства, осуществивших задумку на практике.

В интервью журналистам С.КУНИЦЫН подчеркнул, что только в условиях свободного демократического государства, каким является Украина, стало возможным вернуть из небытия имена людей, много сделавших для становления и развития Севастополя. Глава исполнительной власти города также подчеркнул, что решение присвоить им почетное звание принимали в свое время депутаты городской Думы, в связи с чем он выразил недоумение, что никто из руководства и депутатского корпуса нынешнего горсовета не счел необходимым принять участие в этих торжественных событиях. «Это странно и непонятно», - сказал С.КУНИЦЫН.

В митинге, в частности, приняли участие и выступили бывший командующий ЧФ РФ адмирал запаса Владимир МАСОРИН, председатель Ассоциации национально-культурных общин Севастополя Валерий МИЛОДАН, представители ветеранской общественности, молодежи.

В граните на мемориальной стене увековечены имена прославленного военного инженера, участника обороны Севастополя Эдуарда Ивановича Тотлебена, коменданта Севастополя Петра Ивановича Кислинского, первого градоначальника Павла Ивановича Перелешина, городского головы Михаила Ильича Кази, генерала Оттон Борисовича Рихтера, старосты Исаакиевского собора и почетного члена правления Исаакиевского братства в Санкт-Петербурге Евгения Васильевича Богдановича, морского министра Российской империи Ивана Константиновича Григоровича.